¿Se va o se queda? Así está la situación de Telasco Segovia con el Inter Miami

Suscríbete a nuestros canales

A pesar del clamor de la afición por verlo dar el salto a una liga de mayor jerarquía en Europa, Telasco Segovia ha decidido priorizar la estabilidad y el proyecto deportivo en los Estados Unidos.

Con un contrato vigente hasta diciembre de 2029, el joven de Barquisimeto se ha consolidado como una pieza importante en el esquema de las "Garzas". Es importante, mencionar que se proclamó campeón de la MLS 2025.

Los números que despertaron el interés de Europa

La temporada 2025 de Telasco Segovia fue, sin lugar a dudas, la de su explosión definitiva. Sus estadísticas lo validan como un volante mixto con llegada y como un finalizador de élite para su posición.

En 55 partidos disputados entre todas las competiciones a nivel de clubes, registró 13 goles y cuatro asistencias. Además, fue el tercer jugador venezolano en el extranjero con más goles en el 2025, superado por Josef Martínez y Salomón Rondón (15 tantos).

Esta producción ofensiva fue la que reactivó el interés del Real Betis en España, club que ya lo había tanteado en el pasado verano y que veía en él al reemplazo ideal para oxigenar su medular. Incluso se habló de ofertas que rondaban los 7 y 10 millones de euros, pero las pretensiones económicas del Inter Miami frenaron la operación.

La confirmación de Fernando Petrocelli

El periodista Fernando Petrocelli fue el encargado de poner fin a los rumores a través de sus plataformas digitales. Según la información compartida por el comunicador, aunque existieron sondeos de la Liga Española, la decisión final es que Telasco se quede una temporada más en la MLS.

Se sabe que el deseo de "Telasquito" siempre ha sido volver a Europa, pero considera que este 2026 es un año clave para su desarrollo físico y para llegar en plenitud a la selección.

Por lo que, seguir compartiendo vestuario con figuras como Lionel Messi, Luis Suárez o Rodrigo De Paul sigue siendo una universidad para él.