Nysos, ganador de la Breeders Cup Dirt Mile G1, se quedará en Ashford luego de finalizar su campaña pistera

El Coolmore anunció, que sus socios han adquirido una participación en Nysos, hijo de Nyquist, ganador de la Breeders’ Cup Dirt Mile G1, de manera que, tras su retiro de las carreras, el potro estará en Ashford Stud en 2027.

Una campaña admirable

Nysos, quien desde que debutó ha exhibido su habilidad en las pistas con una victoria contundente por diez largos, mostró que el hijo de Nyquist tiene potencial para ser un gran caballo. Los resultados lo evidencian: siete triunfos, dos segundos lugares en nueve carreras. De esos triunfos, seis se han producido en pruebas de Grado.

Bob Hope Stakes (G3): Su primera victoria de grado, ganando por 8 ¾ cuerpos en Del Mar. Robert B. Lewis Stakes (G3): Se impuso por 7 ½ cuerpos, estableciéndose como el favorito temprano para el Kentucky Derby antes de ser retirado por una lesión que lo mantuvo alejado de las pistas por 15 meses. Triple Bend Stakes (G3): Ganó por 5 ½ cuerpos en un sprint de 7 furlongs en Santa Anita.

San Diego Handicap (G2): Triunfó por 2 ¾ cuerpos en su primera prueba de aliento del año en Del Mar.

Breeders' Cup Dirt Mile (G1): Su victoria más prestigiosa hasta la fecha, derrotando a su compañero de establo Citizen Bull en un final de foto en Del Mar.

Laffit Pincay Jr. Stakes (G2): Cerró el año ganando por una cabeza sobre Nevada Beach en diciembre

Recientemente, el 14 de febrero de 2026, Nysos terminó segundo en la Saudi Cup (G1) de $20 millones, cayendo valientemente ante el campeón japonés Forever Young. Se espera que su próximo gran objetivo sea la Breeders' Cup Classic a finales de año.

Además de Nysos, Coolmore también es dueño de su madre, Zetta Z (Bernardini), a quien adquirieron por un potro con Cyberknife por un valor superior a los 2 millones de dólares en la venta mixta de febrero de Fasig-Tipton de 2024.