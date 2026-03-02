El origen de un mito: El día que Juan Vicente Tovar logró su primera victoria en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El 2 de marzo de 1974 marca un antes y un después en la historia del hipismo venezolano. Aquella tarde, el óvalo de Coche fue testigo del primer éxito de un joven jinete que, con el tiempo, se convirtió en el máximo referente de la fusta en el país: Juan Vicente Tovar. El "Ídolo de Multitudes" lograba su primera foto en el recinto de ganadores sobre los lomos de Soroa, una yegua bajo el cuido del recordado entrenador Eduardo Azpúrua Sosa.

Foto: Cortesía

El inicio de un dominio absoluto: Carreras Jinetes

Ese triunfo con Soroa no fue un hecho aislado, sino el prólogo de una trayectoria inigualable. Tovar, nacido en 1950 y fallecido en el año 2000, transformó la profesión del jinete en un arte de precisión y estrategia. Su estilo elegante y su inteligencia sobre el purasangre lo llevaron a conquistar un total de 2.492 victorias en territorio nacional durante sus 24 años de actividad profesional (1974-1998).

Una hegemonía sin precedentes: Estadisticas

La verdadera magnitud de su leyenda reside en su constancia. Juan Vicente Tovar estableció un récord que parece inalcanzable en la hípica moderna: 16 estadísticas consecutivas. Desde 1977 hasta 1992, el nativo de San José de Río Chico no tuvo rival capaz de arrebatarle el liderato de los números en La Rinconada.

Cada tarde dominical, la afición colmaba las tribunas con la certeza de que "el Moreno" dictaría cátedra. Su dominio no se limitó a las carreras comunes; Tovar fue un especialista en las pruebas de grado y un pilar fundamental en la cría del purasangre venezolano, al cual elevó a niveles internacionales con sus triunfos en el Caribe.

Un legado eterno

A más de medio siglo de aquella primera victoria, el nombre de Juan Vicente Tovar permanece intacto en la memoria del soberano. Su retiro en 1998 cerró un ciclo de oro, pero su influencia persiste en cada nueva generación de jinetes que hoy busca emular su disciplina y su mística de trabajo.

Tovar no solo ganó carreras; ganó el respeto de un país entero que, década tras década, lo mantiene como el estándar de excelencia en la arena de Caracas.