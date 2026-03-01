Natalia Jiménez hizo latir el Poliedro con una noche de amor, rancheras y nostalgia

Suscríbete a nuestros canales

La noche del 28 de febrero de 2026, Natalia Jiménez, la poderosa voz española, agotó entradas en el emblemático Poliedro de Caracas, reuniendo miles de almas para celebrar su gira internacional 'La Jiménez' en una velada inolvidable.

La cantante retornó a la capital venezolana tras su última visita en 2024, reafirmando el profundo vínculo que mantiene con su público venezolano, que la recibió con energía y cariño inigualables.

Natalia Jiménez estremeció el Poliedro

Pasadas las 9:20 de la noche, el recinto estalló en aplausos cuando Natalia Jiménez subió al escenario con una presencia imponente y un atuendo espectacular en tonos rojos y blancos, símbolo de pasión y entrega sobre las tablas.

Con su carisma habitual, abrió el concierto con “El triste”, el legendario tema de José José, desatando una ola de emoción entre los asistentes.

La cantante continuó con un repertorio cuidadosamente seleccionado que incluyó algunos de sus mayores éxitos, tanto de su carrera como solista como de su etapa con La Quinta Estación.

Temas como “Creo en mí”, “Quédate con ella”, “Algo más” y “Llevarte al cielo” hicieron vibrar al público que coreó cada palabra con emoción.

Su sentimiento por Venezuela

En ocasiones durante el show, la artista no podía creer cada ovación que recibía por parte del público, lo que la llevó a las lágrimas e incluso, a besar el suelo como símbolo de respeto y agradecimiento.

“Ustedes han llenado mi corazón desde que yo he pisado este país. Son más de 20 años que he estado viniendo aquí a Venezuela y me da gusto porque cada vez que vengo viene más gente. ¡Gracias por quererme tanto!”, dijo muy conmovida.

Finalmente agregó: “Los amo mucho, Caracas. Muchas gracias. Gracias a toda Venezuela, espero que pronto podamos ir a otras ciudades”.

Dos horas de emociones, gratitud y buena música

Entre los momentos más sentidos, la española rindió tributo al fallecido cantante colombiano Yeison Jiménez, con quien había grabado recientemente el tema “Pedazos”, interpretándolo con un respeto profundo que conmovió al público.

Tras poco más de dos horas de concierto, Natalia Jiménez cerró la noche con broche de oro. Los éxitos “El sol no regresa” y “Caray” fueron el adiós perfecto, acompañados de la promesa de regresar al país el próximo año con nueva música y un álbum inédito que está preparando con entusiasmo.

La energía del Poliedro se mantuvo hasta el último acorde, dejando claro que esta presentación será recordada como una de las noches más memorables de la gira 'La Jiménez'.

Previo a la presentación de la española, el talento venezolano se hizo sentir con la maracayera María Gabriela Silva quien después de haber logrado subir a la tarima en 2024 a cantar junto a Jiménez, logró en esta oportunidad abrir el espectáculo siendo aplaudida por los presentes.

El evento contó con una impecable producción en el Poliedro de Caracas, lugar ubicado en La Rinconada que le ha abierto su cúpula a grandes espectáculos, garantizando un espacio con increíbles instalaciones para el disfrute de los venezolanos.