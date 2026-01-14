Yeison Jiménez: El último adiós a la estrella colombiana luego del siniestro aéreo

Suscríbete a nuestros canales

Familiares y amigos cercanos despidieron a Yeison Jiménez en un funeral privado llevado a cabo el martes 13 de enero, en Jardines del Recuerdo, al norte de Bogotá, Colombia.

Para la ceremonia ningún medio de comunicación tuvo acceso, sin embargo, su hermana Lina Jiménez compartió una fotografía del velorio con el siguiente mensaje: "Yo voy a pensar que estás de gira y que volverás a casa con tu familia, con nosotros que tanto te amamos. No demores Yei, que te estamos extrañando mucho".

El último adiós con su público

Un homenaje póstumo se realizó este 14 de enero en el icónico Movistar Arena de la ciudad de Bogotá con la presencia de miles de fanático que ingresaron gratis al recinto para dar el último adiós a Yeison Jiménez.

La familia y los allegados del cantante colombiano estuvieron presente en una jornada que se dividió en dos para que la mayor cantidad de personas pudieran estar. De 12:00 pm a 4:00 pm, y de 6:00 pm a 10:00 pm.

En la cuenta oficial del artista se publicó una serie de videos del público con globos blancos y haciendo barras para el cantante. De igual manera, se aprecia en la tarima las urnas de los seis fallecidos; Yeison, el piloto y los cuatro miembros de su equipo que fallecieron en el accidente aéreo.

Muerte de Yeison Jiménez

Por la tarde del 10 de enero, el mundo se estremeció con la noticia de la muerte de Yeison Jiménez, de 34 años, mientras se dirigía junto a su equipo a un show en Medellín.

La avioneta que despegó del Aeropuerto Juan José Rondón se estrelló poco tiempo después; en el siniestro todos perdieron la vida.

Su repentino fallecimiento originó una ola de reacciones en su fanaticada y el medio artístico que hoy llora su muerte.

Este acontecimiento causó impacto luego de que saliera a la luz entrevistas del cantante donde relataba sus sueños con la muerte. En tres oportunidades, Jiménez experimentó su trágico destino que hizo realidad el pasado sábado.