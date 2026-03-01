Billetera abierta: El ambicioso plan de Jerry Jones para reconstruir la defensa de los Cowboys

Suscríbete a nuestros canales

El propietario de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, ha enviado un mensaje claro a toda la NFL: la pasividad en el mercado ha terminado. Durante el NFL Scouting Combine, Jones aseguró que la franquicia está preparada para ser un actor principal en la próxima agencia libre, marcando un distanciamiento de su estrategia conservadora de años anteriores.

"Apuesto a que gastaremos más dinero en la agencia libre del que hemos gastado hasta ahora", afirmó Jones a los medios, según reportó Todd Archer de ESPN.

Ingeniería salarial para el "All-In"

Para respaldar estas palabras con hechos, los Cowboys ya han comenzado a mover sus piezas financieras. Con el objetivo de maximizar su competitividad inmediata, la organización planea liberar aproximadamente 66 millones de dólares en espacio salarial mediante la reestructuración de los contratos de sus pilares ofensivos: Dak Prescott, CeeDee Lamb y Tyler Smith.

Jones reconoció que este movimiento implica comprometer la flexibilidad económica de años venideros, pero se mostró totalmente cómodo con el riesgo. "La única forma de impulsar más el presente es tomar prestado algo de mi futuro", explicó el veterano propietario, cuya urgencia por ganar parece haber alcanzado su punto máximo.

Prioridad absoluta: Detener al rival

A sus 83 años, Jones tiene claro dónde se perdió el rumbo en la decepcionante campaña de 2025 (7-9-1). El enfoque principal de la inversión este año no estará en el brillo de las estrellas ofensivas, sino en las trincheras y la cobertura.

Frenar el avance: El objetivo es mejorar drásticamente en situaciones de tercera oportunidad.

Inversión agresiva: Jones admitió que está dispuesto a "sobrepasar el presupuesto" específicamente en el lado defensivo de la pelota.

Solidez estructural: Tras una temporada donde la defensa permitió jugadas clave en momentos críticos, Dallas busca agentes libres de impacto inmediato para la línea y el perímetro.

Cimientos ya establecidos: Williams y Pickens

Aunque la agencia libre "fuerte" está por comenzar, Dallas ya ha dado pasos importantes para mantener su arsenal. El equipo aseguró la continuidad del corredor Javonte Williams con un contrato de tres años y 24 millones de dólares, brindando estabilidad al juego terrestre. Asimismo, el receptor George Pickens permanecerá en el equipo bajo la etiqueta de franquicia, garantizando que Prescott mantenga a sus objetivos principales mientras el equipo busca piezas complementarias.