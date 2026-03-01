Rumbo a Los Ángeles 2028: Erik Spoelstra abre las puertas a una leyenda

Suscríbete a nuestros canales

Si Kevin Durant decide finalmente ir tras su quinta medalla de oro olímpica, ya sabe que tiene a su fan número uno sentado en el banquillo principal. Erik Spoelstra, entrenador del Miami Heat y quien liderará a la selección masculina de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, dejó claro este sábado que la posibilidad de contar con "KD" es, sencillamente, intrigante.

Spoelstra admitió estar al tanto de los recientes comentarios de Durant sobre su deseo de estirar su legado olímpico. "Solo que lo diga es increíble", confesó Spoelstra antes de que su Heat venciera a los Houston Rockets de Durant por 115-105. "Esa es la cultura del baloncesto estadounidense: quieres que los mejores levanten la mano y digan 'quiero hacer esto'".

Un vínculo forjado en el "trabajo sucio" de París

La admiración no es unilateral. Durant, que ya es el único jugador masculino con cuatro oros olímpicos (2012, 2016, 2021 y 2024), recordó con entusiasmo su convivencia con Spoelstra durante los Juegos de París, donde el coach de Miami fungió como asistente de Steve Kerr.

Lo que más impactó a la estrella de los Rockets fue la humildad de un entrenador doble campeón de la NBA. Según Durant, Spoelstra no tuvo reparos en realizar el "trabajo sucio": pasar balones en los calentamientos, recoger rebotes y trabajar individualmente con los jugadores después de las prácticas.

"Ver su intensidad y sus informes de ojeador me dieron ganas de atravesar una pared por él", afirmó Durant este sábado. "Hacía que fuera emocionante venir a trabajar todos los días".

El reto de la edad y la sombra de Michael Jordan

A sus 37 años, Durant sigue desafiando las leyes del tiempo. Actualmente es el sexto máximo anotador de la historia de la NBA y, manteniendo su promedio de 26.2 puntos por partido, está proyectado para superar a Michael Jordan en el quinto puesto de la lista histórica para la tercera semana de marzo de 2026.

Para Spoelstra, el nivel de Durant no es casualidad, sino el resultado de una ética de trabajo que calificó como "atemporal". El entrenador destacó que, incluso a su edad, "KD" entra a la cancha con la intención de progresar, una lección de humildad para los jóvenes que recién aterrizan en la liga.

La mira puesta en Los Ángeles 2028

Aunque faltan poco más de dos años para la cita en California, Durant tiene claro que el puesto no se regala. El alero busca convencer con su juego a los altos mandos de USA Basketball, incluyendo a Grant Hill y al propio Spoelstra, de que merece un lugar en el róster.

"Tengo que mantenerme en mi mejor nivel", reiteró Durant. "Quiero ganarme un lugar en el equipo y espero estar ahí con el entrenador Spo". De lograrlo, Durant no solo buscaría extender su récord de puntos en competencias olímpicas (donde ya superó la histórica marca de Lisa Leslie), sino consolidarse como el atleta olímpico más laureado en la historia de los deportes de conjunto.