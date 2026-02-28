MLB: Starling Marte lleva su veteranía a los Kansas City Royals

Suscríbete a nuestros canales

Los Kansas City Royals han dado un paso estratégico para fortalecer su róster de cara a la próxima temporada. El veterano jardinero dominicano Starling Marte llegó a un acuerdo por un año con la organización, según informó Anne Rogers de MLB.com. Aunque los detalles financieros del contrato aún no se han hecho públicos, el movimiento deja clara la intención de los Royals de añadir profundidad y liderazgo a su alineación.

Un nuevo rostro en los jardines de Kansas

Marte se une a un grupo de patrulleros que, para el Opening Day, se proyecta que incluya a jóvenes talentos y figuras establecidas como Jac Caglianone, Isaac Collins, Kyle Isbel y Lane Thomas. La llegada del dominicano no solo aporta un bate derecho con historial probado, sino también una alternativa valiosa para la rotación defensiva en una división que promete ser sumamente competitiva.

El reto de la durabilidad

A sus 37 años, el principal desafío para Marte será mantenerse en el terreno de juego. Durante sus últimas cuatro temporadas con los Mets de Nueva York, las lesiones limitaron su participación a 396 partidos.

A pesar de esto, cuando está sano, Marte sigue siendo un productor eficiente. En 2025, registró una sólida línea ofensiva de .270/.335/.410, conectando nueve cuadrangulares y remolcando 34 carreras en 98 compromisos. Su capacidad para embasarse y su instinto en las almohadillas siguen siendo activos valiosos para cualquier equipo con aspiraciones de postemporada.

Trayectoria de élite y velocidad

Con 14 años de experiencia en las Mayores, Marte es uno de los jugadores más respetados del circuito. En su carrera ha vestido las camisetas de los Piratas de Pittsburgh, Diamondbacks de Arizona, Marlins de Miami, Athletics de Oakland y los mencionados Mets.