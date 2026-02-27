Otro hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt se quita el apellido de su padre

Suscríbete a nuestros canales

El hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, Maddox, generó revuelo en Hollywood al aparecer en los créditos de la nueva película de su madre, “Couture”, con un cambio significativoal eliminar el apellido Pitt y ahora figura como Maddox Jolie.

El gesto ha reavivado la atención pública sobre la evolución de la dinámica familiar tras la separación de sus padres y su prolongado proceso de divorcio, así como recordó a los otros hijos de la pareja que también han desaparecido el “Pitt” de su nombre completo.

El cambio que deja fuera a Brad Pitt

La producción de “Couture”, estrenada recientemente en Francia, presenta a Maddox, de 24 años, en el rol de asistente de dirección.

En los créditos finales de la película, producida y protagonizada por Angelina Jolie, el joven aparece acreditado únicamente como Maddox Jolie, eliminando el apellido Pitt que había usado anteriormente, incluso en la película “Maria” (2024).

Este cambio no es aislado. Otros hijos de Jolie y Pitt han tomado decisiones similares en los últimos años, reflejando una tendencia creciente en cómo los hermanos publican y defienden su identidad personal.

En 2024, Vivienne fue nombrada como Vivienne Jolie en un programa musical de Broadway. En agosto de ese año, Zahara se identificó en un video como Zahara Marley Jolie. Mientras que, Shiloh, es la única que ha cambiado su nombre oficialmente por la vía legal.

¿Problemas o elección profesional?

La modificación del apellido de Maddox ha alimentado interpretaciones sobre la relación entre los hijos y Brad Pitt. Tras la separación de la pareja, que comenzó en 2016 y culminó legalmente en 2024, varios de los hijos han optado por distanciarse públicamente del apellido de su padre.

La decisión de Maddox se produce en un contexto donde la identidad familiar ha adquirido un rol significativo fuera de los tradicionales lazos matrimoniales. Aunque no todos los cambios han sido legales para muchos observadores reflejan una construcción de identidad propia.