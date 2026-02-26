MLB: Garrett Crochet cumplió con su primera salida de la primavera

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador zurdo Garrett Crochet cumplió con su primera apertura de la pretemporada 2026 frente a los Rays de Tampa Bay. En una labor de dos entradas completas, el serpentinero de los Medias Rojas de Boston mantuvo el marcador en cero. Con esta actuación, Crochet mantiene una tendencia notable en juegos de exhibición, acumulando una efectividad de 1.44 en 43.2 episodios trabajados desde su presentación inicial en 2021.

Durante su labor, Crochet realizó un total de 23 envíos. La velocidad de su recta se mantuvo en los rangos esperados para esta etapa de la preparación, mostrando la potencia que lo caracteriza. Sin embargo, el análisis técnico del movimiento de sus lanzamientos reveló que aún existe margen de mejora respecto a la consistencia.

La forma de su recta presentó variaciones en el movimiento vertical inducido (IVB). Varios de sus envíos rápidos se registraron por debajo de las 15 pulgadas de IVB, una cifra menor a sus estándares habituales. No obstante, en lanzamientos específicos, logró alcanzar picos superiores a las 17 pulgadas, lo que indica que el proceso de "sacudirse el óxido" invernal está en marcha. Una vez que Crochet logre estabilizar la trayectoria de su recta, el resto de su arsenal ganará en eficacia frente a los bateadores rivales.

El experimento del splitter y el nuevo cambio

Uno de los puntos de mayor interés para el cuerpo técnico de Boston era el debut de su nuevo splitter. Durante la jornada del jueves, Crochet utilizó este recurso en una sola ocasión. Este uso limitado sugiere que el lanzador aún no alcanza el nivel de confianza necesario para integrarlo de forma recurrente en su repertorio. Es habitual que los lanzadores prioricen la localización de los pitcheos básicos antes de profundizar en nuevos agarres durante las primeras aperturas de marzo.