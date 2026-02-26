Revive la vez que Niurka Marcos escupió en la cara a la venezolana Carolina Sandoval

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del entretenimiento está lleno de momentos inolvidables, pero, hay pocos que se comparan con el altercado entre la controversial vedette cubana, Niurka Marcos, y Carolina Sandoval, la carismática venezolana apodada ‘La Veneno’.

Aquel episodio ocurrido durante los Premios Juventud 2010 quedó marcado en la memoria de los aficionados a la farándula que desató múltiples titulares y, hasta el sol de hoy es recordado por todo el púbico.

Niurka Marcos vs Carolina Sandoval

La escena se dio en la alfombra roja de los Premios Juventud, un evento anual de Univisión donde las celebridades festejan lo mejor de la música. En ese momento, Carolina era reportera de “La Tijera” y tuvo que entrevistar a Marcos.

Todo se salió de control cuando la venezolana comenzó a hablar de la relación de la vedette con el cantante Eduardo Antonio, su entonces pareja. “De aquí en adelante todos los hombres que tú tengas, no van a llegarle a Eduardo Antonio”, dijo Sandoval.

“No, no creo”, respondió Niurka. De manera insistente, la criolla añadió: “Pero nadie te lo cree Niurka, con todo respeto”. De manera tajante, la actriz respondió: “Yo no vivo con lo que piense la gente, yo vivo de lo que me pagan cuando pendej* como tú hablan mier$@”.

El intercambio de palabras subió de tono rápidamente, hasta que Niurka, visiblemente molesta, realizó un gesto que todos interpretaron como un escupitajo directo a la cara de Sandoval, un suceso que fue duramente criticado y comentado.

La disputa detrás del escándalo

La pregunta sobre si Niurka realmente escupió o si solamente hizo un gesto desafiante fue materia de debate desde entonces. En medio de todos los clips de ese momento que circulan en Internet, la propia vedette ha hablado sobre lo ocurrido.

En entrevistas posteriores afirmó que, “no escupió, cortaron la edición”, insinuando que la famosa escena fue manipulada en el video que se hizo viral. Por su parte, Carolina nunca negó públicamente que fue escupida y defendió que, el incidente fue real.

Años después, incluso intentó tender un puente de paz, expresando que no guardaba rencores y que reconocía a Niurka como una mujer talentosa, bailarina y figura de la televisión.