Ricardo Arjona se descarga contra la “generación de cristal”

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona crítico los modelos de crianza mordernos durante su concierto en el Madison Square Garden, de la ciudad de Nueva York. En medio de su espectáculo tomó unos minutos para dirigirse a los padres y las nuevas generaciones.

Durante su discurso plateó en la conversación con su público el tema del bullying, la nueva forma de crianza, identidad de género, fenómenos actuales como los therians y los límites de los padres que, según él, no están claro.

El intérprete inició con un sermón de su madre para hablar del tema. “Mijo (hijo), usted aquí no tiene ni voz ni voto hasta que no aporte. Por ahora, cállese la boca”, contó.

Ricardo Arjona hace fuerte crítica a la juventud

Ricardo Arjona señaló que los padres modernos buscan complacer a los niños con todo por la culpa que sienten frente a ellos, esta crianza permisiva abre la ventana a que los jóvenes pidan incluso qué comer, a donde ir de vacaciones, y en el “peor de los casos pueden preguntar de que quieres ir hoy a la escuela, de niño, de niña o animalito…”.

Sus palabras fueron una clara referencia a la identidad de género y los therias, personas que se identifican con un animal.

Ricardo Arjona habla del bullying

El intérprete de “Señoras de las cuatro décadas” afirmó que el bullying en su generación “hacían más fuertes” a las personas para poder defenderse del “enemigo”. Según sus palabras, ahora eso “es un pecado capital” para las nuevas generaciones.