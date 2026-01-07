Angélica Vale da un ultimátum a Ricardo Arjona: “Haz que te perdone”

Suscríbete a nuestros canales

En una reciente emisión de su programa “La Vale Show”, la actriz mexicana Angélica Vale, le hizo una petición extraordinaria al cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, el cual el artista debería cumplir en su próximo concierto en Los Ángeles.

Aunque fue un reclamo divertido, de igual forma es un ultimátum por parte de la actriz que, es evidente la admiración que siente por el intérprete de “Se nos muere el amor”.

El origen de la petición de Angélica Vale

Todo comenzó con una espinita que Angélica confesó que tenía desde hace años, pues, Arjona nunca le ha cantado en persona su éxito “Señora de las 4 décadas”, una canción icónica del repertorio del músico que representa madurez y experiencia femenina.

Según Vale, el guatemalteco tuvo décadas para cumplir ese sueño, pero, nunca ocurrió y eso la “molestó”: “El reclamo de que nunca me cantaron 'Señora de las Cuatro Décadas' llegó a oídos de Arjona”.

“Me valió, ya le llegó a los oídos de Arjona. Lo sé... No sé qué dijo, pero ya le llegó a sus oídos. O sea, ya le dijeron que estoy muy molesta”, agregó con su característico humor.

El ultimátum para Ricardo Arjona

Para zanjar la cuenta pendiente, Angélica lanzó una nueva misión al famoso artista: quiere cantar con él “Fuiste Tú”, un tema que estrenó Ricardo en 2011 junto a Gaby Moreno. “La única forma que puedo yo perdonarlo (...) Haz que te perdone”, aseveró la mexicana.

En “La Vale Show”, no solo pidió que la invite a cantar esa canción en uno de sus shows en Los Ángeles, sino que le advirtió con picardía que de no hacerlo, ella irá al concierto y la cantará desde el público como toda una fan apasionada.

“Sabes que te amo Arjona. Pero, mi única forma de perdonarte, es que me dejes cantar esta canción contigo cuando vengas a Los Ángeles", apuntó.