Así vivió Angélica Vale su primera Navidad tras separarse de su esposo

Lo que para muchos fue una temporada de alegría y unión familiar, para Angélica Vale se convirtió en un momento de reflexión, cambios y nuevos comienzos.

Tras 14 años de matrimonio con Otto Padrón, la actriz, comediante y conductora mexicana vivió una Navidad muy distinta a las anteriores, marcada por la separación, la familia y una nueva forma de reencontrarse consigo misma.

La primera Navidad de Angélica Vale lejos de Otto

En sus redes sociales, Angélica compartió cómo transcurrió su primera Navidad sin su esposo, luego de confirmar que se encontraba en proceso de divorcio.

En una fotografía de su cena de Nochebuena, la actriz aparece como anfitriona de una mesa decorada y perfectamente servida, donde se notaba el cuidado por los detalles en una noche que, para muchos, representa unión y cariño.

Una de las invitadas escribió en Instagram: “Fue una verdadera delicia estar en tu casa esta Nochebuena. Gracias, Angie, te adoro”, a lo que la propia Vale respondió con sinceridad y afecto, dejando ver que el espíritu navideño sí pudo colarse en medio de un año lleno de retos personales.

Lo que aún no se ha confirmado públicamente es si sus hijos estuvieron justo a su lado en esta celebración, a pesar de que la familia ha sido el pilar que la actriz se ha esforzado por proteger durante todo el proceso.

El sorpresivo divorcio

La Navidad de 2025 también marcó el cierre simbólico de un ciclo para Vale. El divorcio de Otto Padrón, con quien compartió dos hijos: Angélica Masiel y Daniel Nicolás; fue oficializado tras varios meses separados y se dio a conocer con impacto mediático en noviembre pasado.

Lo que hizo aún más delicado este proceso fue que Angélica se enteró de la noticia en los medios de comunicación mientras estaba en un evento familiar y cenando con su todavía esposo.

A través de su programa de radio y redes, ella expresó que su prioridad es la estabilidad emocional de sus hijos y que quería llevar el proceso con tranquilidad y sin escándalos.