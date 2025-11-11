Angélica Vale revela cómo se enteró de su divorcio un día antes de su cumpleaños

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida actriz y conductora mexicana, Angélica Vale, reveló en una entrevista emotiva que se enteró de que su esposo, Otto Padrón, había solicitado el divorcio no en un despacho ni en una charla privada sino mientras cenaban juntos con amigos y la familia.

La noticia del divorcio de la exitosa artista salió a flote el fin de semana luego de que el periodista Javier Ceriani filtrara la información, un acto que ella no se esperaba y menos 24 horas antes de su cumpleaños.

Aunque ella asegura que desde abril ya no viven juntos, la presentación formal de la demanda fue una sorpresa incluso para Otto.

La llegada de la noticia para Angélica Vale

“Yo me enteré de la noticia de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio, igual que ustedes, ayer, cenando con él, en familia y con unos amigos, así me llegó la noticia” relató la actriz entre lágrimas.

Asimismo, contó que, lo supo a través de un mensaje que le llegó a su todavía esposo sobre la noticia que había dado el periodista argentino. “Yo no sabía que la había metido; me había llamado unos días antes para comenzar el proceso, yo le dije que sí”, añadió.

Según lo que cuenta, Padrón le aseguró que, nunca fue su intención que saliera a la luz esa noticia. “Él me dice que fueron sus abogados, que él tampoco sabía que iban a presentar los papeles, que también se sorprendió”, continuó.

El fin de un capítulo de 14 años y dos hijos

Vale y Padrón habían estado casados 14 años y tienen dos hijos en común. En su declaración públicamente afirmó que la separación legal ya está en marcha, aunque emocionalmente ha sido un proceso largo y doloroso.

Angélica insistió en que lo que más le importa es el bienestar de sus hijos. “Tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos, fuertes y mentalmente bien. Eso es lo único que deseo en la vida”, afirmó.

Reconoció que ella y Padrón mantuvieron una convivencia “aparente” durante meses para que los niños no se dieran cuenta del deterioro, pero finalmente sintieron que era necesario decirles la verdad antes de que se enteraran por redes sociales.

La demanda presentada por Otto Padrón pone como causa “diferencias irreconciliables” y algunas fuentes indican que fue interpuesta el 4 de noviembre en Los Ángeles.