El Mes de las Rosas concluyó con cifras históricas y sorprendentes que pusieron a los venezolanos en la cima como nunca antes

Uno de los meses de mayor actividad dentro de la hípica mundial, los jinetes venezolanos se hicieron presente con nuevas marcas personales dentro su carrera profesional dentro de los hipódromos estadounidenses.

Una vez más fueron registradas cifras sobresalientes establecidas por los atletas venezolanos, las cuales reflejan un notable desempeño y compromiso con la excelencia deportiva. Estas cifras no solo evidencian el talento y la dedicación de los competidores, sino que también marcan un punto de referencia importante dentro del contexto nacional e internacional.

Mayo mes de grata recordación para los Venezolanos

El inicio de este mes fue frutífero para los jinetes venezolanos Francisco Arrieta y Junior Alvarado. Francisco Arrieta, finalizó campeón en Oaklawn Park, con 65 victorias y dinero producido con $5.080.752. Fue su segundo título. El primero lo alcanzó 2021-22, con 62 victorias igualado con Diego Cabrera. Además, Arrieta consigue su primera victoria de por vida en el hipódromo de Gulfstream Park, con el ejemplar Claret Beret para S. Joseph Jr., el 11 de mayo.

Junior Alvarado, se convirtió en el cuarto jinete venezolano en ganar el Kentucky Derby (G1) y lo hizo con el ejemplar Sovereingty, propiedad del Godolphin, presentado por el entrenador Salón de la Fama, William Mott. Junior, con esta victoria en esta prestigiosa competencia igualó a Gustavo Avila, Sonny León y Javier Castellano, como los únicos criollos en ganar este evento que paraliza a la hípica mundial.

Samuel Marín, sumó dos hechos relevantes. El 4 de los corrientes, consigue su segundo título en USA y primero en Tampa Bay Downs, en carreras ganadas con 116-112-90 en 558 montas y producción con $2.590.536. Luego consigue su victoria de 300 de por vida en Estados Unidos el 24 de mayo, con el ejemplar Looking For Water, para Faith Wilson, en Monmouth Park.

El ”pumita” José Luís Rodríguez, consiguió su victoria 200 de por vida en su cuarta temporada en tierras del tío Sam. Victoria lograda con el ejemplar Pot’s Paycheck, para el entrenador R. Ward en Evangeline Downs. Rodríguez, tiene una marca de 70 victorias en la presente campaña para un gran total de 244 con producción que sobrepasa los seis millones de dólares para sus conexiones.

Santiago González, por su parte concluyo el mes tras llegar a 800 victorias, sobre el ejemplar Morning Line, para el entrenador Steve Manley, en Hawthorne, Illinois. González, finalizará la zafra con 857 victorias de las cuales 79 fueron logradas en la presente temporada 2025.