Hijo de rapero y compositor fue hallado sin vida en un estanque

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos corre la dura noticia de la muerte del hijo rapero y compositor Lil Jon. El joven de 27 años e identificado como Nathan Smith, fue encontrado en un estanque cerca de su residencia en Georgia, Estados Unidos, el viernes 6 de febrero.

Lil Jon es un reconocido cantante estadounidense, interprete de grandes éxitos como “Act a Fool”, “Alive”, “Get low” y “Snap yo fingers”. Además, ha ganado ocho premios Billboard.

Detalles de la muerte

Smith que era conocido en la industria de la música como DJ Young Slade, había sido reportado desaparecido hace días, por lo que estaba siendo buscado por las autoridades, sin imaginar, que sería encontrado tirado en el estanque.

“Transmitimos nuestro más sentido pésame a la familia Smith en estos momentos tan difíciles. El departamento pide respetuosamente a la comunidad y a los medios de comunicación que respeten la petición de privacidad de la familia mientras se llora su pérdida y superan la tragedia”, indicó la policía.

En un comunicado de la policía indicaron que las autoridades asistieron a la residencia de Smith, tras haber recibido un llamado de desaparición.

El joven había sido visto por última vez cuando salió corriendo según desorientado y necesitado de ayuda.

Afirman que las Nathan salió de su hogar en circunstancias inusuales, pero jamás se imaginó que podría terminar muerto.

Lo que se maneja

Las autoridades hasta el momento no sospechan que se trate de un delito, por lo que están realizando una investigación profunda para conocer más detalles del caso y poder aclarar la muerte.