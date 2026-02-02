‘Debí tirar más fotos’ de Bad Bunny es el mejor álbum de música urbana en los Grammy

Suscríbete a nuestros canales

El cantante puertorriqueño Bad Bunny levantó su voz a favor de los inmigrantes en Estados Unidos y en contra de ICE durante su discurso en los premios Grammy 2026.

El artista latino fue galardonado en la categoría ‘Mejor Álbum de Música Urbana’ y al subir al escenario, sus primeras palabras fueron en contra de las políticas migratorias del Presidente Donald Trump.

“ICE fuera. No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres, somos humanos y somos estadounidenses. El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Así que, por favor, necesitamos ser diferentes”, expresó.

‘Debí tirar más fotos’ se impone en los Grammy

Bad Bunny sacudió a la música latina el 05 de enero de 2025 con el lanzamiento de su álbum ‘Debí tirar más fotos’, un proyecto personal que habla de sus raíces y cultura en una forma de protesta sonora a través de la música.

Desde su publicación, el cantante urbano fue ovacionado por el público por su trabajo. Debutando en el No. 1 y sus 17 temas ingresaron al Billboard Hot 100.