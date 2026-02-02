La NFL rompe la barrera de los 300 millones: Proyecciones del límite salarial para 2026

Suscríbete a nuestros canales

La NFL ha enviado una señal clara de bonanza económica a sus 32 franquicias. Este fin de semana, la liga informó a los equipos que se proyecta un límite salarial para la temporada 2026 que oscilará entre los $301.2 millones y los $305.7 millones de dólares por club, según reportó Tom Pelissero de NFL Network.

Este incremento representa un salto significativo respecto a los $279.2 millones establecidos para 2025, consolidando una tendencia al precursor de una nueva era financiera en el deporte profesional estadounidense.

Cinco años de crecimiento sostenido

De confirmarse estas cifras, 2026 marcará la quinta temporada consecutiva en la que el tope salarial aumenta de forma agresiva. Es un recordatorio de la resiliencia de la liga tras la ligera disminución experimentada entre 2020 y 2021, provocada por el impacto de la pandemia de COVID-19 en los ingresos por taquilla.

Para poner en perspectiva este crecimiento, así ha evolucionado el límite salarial en los últimos años:

2026 (Proyectado): $305.7 millones

$305.7 millones 2025: $279.2 millones

$279.2 millones 2024: $255.4 millones

$255.4 millones 2023: $224.8 millones

$224.8 millones 2022: $208.2 millones

$208.2 millones 2021: $182.5 millones

$182.5 millones 2020: $198.2 millones

El motor del éxito: Streaming y televisión

¿A qué se debe este aumento exponencial? La respuesta está en los multimillonarios contratos de derechos de transmisión. La NFL no solo ha mantenido su hegemonía en las cadenas de televisión tradicionales, sino que ha expandido con éxito su modelo de negocio hacia plataformas de streaming.

Acuerdos como el de Amazon Prime Video para el Thursday Night Football, sumado a los contratos a largo plazo con redes como CBS, NBC, FOX y ESPN/Disney, han inyectado una liquidez sin precedentes a la liga. Estos ingresos se reparten directamente con los jugadores según lo estipulado en el Acuerdo de Negociación Colectiva (CBA), lo que eleva automáticamente el techo de gasto de los equipos.

Titanes: Los reyes del espacio salarial

Con estas nuevas cifras en el horizonte, algunos equipos están mejor posicionados que otros para dominar el mercado de agentes libres. Según datos de Over the Cap, los Tennessee Titans son actualmente el equipo con mayor flexibilidad financiera, contando con un espacio proyectado de $92.3 millones de dólares.

Esta ventaja estratégica permitirá a equipos con presupuestos holgados reestructurar sus plantillas, firmar extensiones de contrato con sus estrellas o ser agresivos en la búsqueda de talento externo sin comprometer su estabilidad financiera a largo plazo.

Fechas clave para la agencia libre

Aunque las proyecciones son sólidas, la cifra exacta y oficial del límite salarial para 2026 se finalizará en las próximas semanas. Este número debe estar definido antes del 11 de marzo, fecha en la que comienza oficialmente el nuevo año de la liga y se abre el periodo de agencia libre.

Este anuncio no solo afecta las finanzas de los equipos, sino que también influye en las negociaciones de contratos que actualmente se llevan a cabo, ya que los agentes de los jugadores ahora tienen una base más alta para exigir salarios récord.

