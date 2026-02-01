Grammy 2026: Gloria Estefan gana y alza la voz por los latinos

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y compositora cubana Gloria Estefan se ha llevado el Grammy 2026 como Mejor Álbum Tropical, por “Raíces”.

Gran celebración

La artista se encuentra en Los Ángeles, California, para la celebración musical más importante, recibiendo el gramófono hace pocos minutos en la previa.

Gloria competía en la categoría con otros importantes latinos como Gilberto Santa Rosa, Rubén Blades y Grupo Niche.

Con enorme alegría y emoción la estrella de la música subió al escenario para recibir el galardón, en la compañía de su esposo Emilio Estefan.

“Mejor Álbum Tropical. Gracias muchas gracias. Dejemos en claro que hay muchos latinos que votan en Estados Unidos y que deben hacer uso de ese poder. Es algo inhumano, no reconozco a mi país en este momento”, dijo.