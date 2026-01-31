Fin de una era en Minnesota: Derek Falvey deja la presidencia de los Twins

Suscríbete a nuestros canales

Los Minnesota Twins y su presidente de operaciones de beisbol y negocios, Derek Falvey, han acordado mutuamente separar sus caminos, según anunció el club este viernes. La noticia marca el final de una gestión de casi una década y abre un periodo de incertidumbre y reconstrucción en la organización.

Tras la salida, el equipo confirmó que el gerente general Jeremy Zoll asumirá de inmediato las riendas de las operaciones de beisbol, mientras que el propietario Tom Pohlad dirigirá las operaciones comerciales de forma interina.

El factor de la nueva propiedad

La salida de Falvey no es una casualidad aislada. Se produce apenas semanas después de que la familia Pohlad modificara drásticamente la estructura de propiedad de la franquicia. En diciembre pasado, tres nuevos grupos de inversores adquirieron partes del equipo, una inyección de capital que, naturalmente, trajo consigo una nueva visión sobre cómo debe gestionarse el club tras los recientes fracasos.

Reflexión y despedida

A través de un comunicado, Falvey dejó claro que este movimiento fue producto de un consenso tras evaluar el futuro de la organización bajo el nuevo esquema de mando.

"Las transiciones de propiedad generan naturalmente momentos de reflexión y diálogo honesto sobre el liderazgo, la visión y cómo una organización quiere avanzar", declaró Falvey. "Durante las últimas semanas, mantuvimos estas conversaciones de forma abierta y constructiva, y finalmente llegamos a un consenso: este era el paso correcto tanto para la organización como para mí personalmente".

Un balance de luces y sombras

Falvey, de 42 años, llegó a Minnesota en octubre de 2016 con la promesa de modernizar la toma de decisiones. Bajo su tutela, los Twins registraron un récord acumulado de 690-666 a lo largo de nueve temporadas. Durante este periodo, el equipo vivió momentos de gloria, incluyendo:

Tres títulos de la División Central de la Liga Americana (2019, 2020, 2023).

Cuatro clasificaciones a la postemporada.

Sin embargo, el crédito de esos éxitos se agotó rápidamente con el declive reciente. Minnesota se ausentó de los playoffs en 2024 y tocó fondo en 2025, una campaña desastrosa marcada por 92 derrotas que terminó por sentenciar su gestión. Lo que comenzó como un proyecto de vanguardia terminó estancado, dejando a la nueva directiva con la tarea de reconstruir la identidad de un equipo que parece haber perdido el rumbo en la División Central.