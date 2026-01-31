Los Atléticos blindan a su estrella: Jacob Wilson firma extensión de siete años

Suscríbete a nuestros canales

Los Atléticos han dado un golpe sobre la mesa este viernes al anunciar una extensión de contrato de siete años para su campocorto All-Star, Jacob Wilson. El acuerdo, que asegura la permanencia de una de las piezas más brillantes del joven roster, incluye además una opción del club para la temporada 2033.

Según informó Jeff Passan de ESPN, el pacto tiene un valor garantizado de 70 millones de dólares, consolidando a Wilson como el eje central del cuadro interior para los próximos años.

Una temporada de ensueño y contacto de élite

Wilson, de 23 años, viene de una campaña 2025 sencillamente espectacular donde se consagró como uno de los bateadores más difíciles de ponchar en todas las Grandes Ligas. El año pasado, el campocorto registró una línea ofensiva de .311/.355/.444 con 13 cuadrangulares y 63 carreras impulsadas.

Lo más impresionante de su juego no es solo el promedio, sino su disciplina en el plato. Con un wRC+ de 120, Wilson terminó como subcampeón al premio Novato del Año de la Liga Americana. En 523 apariciones al plato, apenas se ponchó en 39 ocasiones, una cifra que lo ubicó en el percentil 100 en porcentaje de ponches entre todos los bateadores calificados; básicamente, nadie hace contacto con la bola mejor que él en el negocio.

Un ascenso meteórico

La progresión de Wilson ha sido vertiginosa. Fue seleccionado en la sexta posición global del draft de 2023 y, apenas un año después, en julio de 2024, hizo su debut oficial en la MLB. Desde entonces, no ha hecho más que confirmar que su guante y su madero están listos para el máximo nivel.

Construyendo el núcleo para Las Vegas

Este movimiento no es un hecho aislado. Los Atléticos están ejecutando una estrategia clara de retención de talento joven antes de su esperado traslado a Las Vegas para la temporada 2028. Con la firma de Wilson, se une a una lista de jugadores clave que han recibido extensiones recientemente:

Tyler Soderstrom: 7 años y 86 millones (firmado en diciembre).

Lawrence Butler: 7 años y 65.5 millones (firmado en marzo pasado).

Brent Rooker: 5 años y 60 millones (acordado en enero de 2025).

Además de estos contratos a largo plazo, el equipo cuenta con el actual Novato del Año de la Liga Americana, Nick Kurtz, bajo control hasta 2031, y el prospecto sensación Leo De Vries, quien llegó desde San Diego en el cambio por Mason Miller. Con este arsenal de talento joven asegurado, el futuro de la organización luce más brillante que nunca.