MLB: Estrella de los Yankees de Nueva York jugará el Clásico Mundial 2026

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 comienza a tomar forma con el pasar de las semanas y, con él, las selecciones participantes siguen sumando piezas de alto impacto. República Dominicana, una de las grandes favoritas al título, recibió una noticia que eleva aún más sus aspiraciones en el pitcheo y pertenece a los Yankees de Nueva York.

La confirmación genera expectativa tanto en el entorno del equipo caribeño como entre los aficionados de Grandes Ligas. Se trata de un lanzador acostumbrado a los momentos de máxima presión, con experiencia cerrando juegos en escenarios exigentes y con un repertorio que intimida a cualquier alineación rival y su nombre es Camilo Doval.

Camilo Doval – Clásico Mundial

El relevista de los Yankees de Nueva York lanzará oficialmente con la selección de República Dominicana en el Clásico Mundial de 2026, una decisión que refuerza de manera significativa el bullpen dominicano.

Su incorporación aporta velocidad, control y temple en los últimos innings, ya que se ha caracterizado durante toda su carrera por lanzar en la octava y novena entrada, respectivamente.

Doval se ha consolidado como uno de los cerradores más efectivos de este deporte y con gran potencial por seguir desarrollando, destacando por una recta potente que supera con facilidad las 100 millas por hora y una slider que rompe bates.

Finalmente, la incorporación de Camilo Doval genera mucho más atractivos dentro de uno de los mejores rosters dominicanos en la historia, según especialistas. Sin duda alguna, se espera que sean una de las selecciones más dominantes del torneo y al mismo tiempo, dejen en evidencia la calidad de cada uno de sus peloteros.