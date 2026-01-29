Del montículo al micrófono: Clayton Kershaw se perfila como la nueva estrella de MLB en NBC

Suscríbete a nuestros canales

La leyenda de los Dodgers de Los Ángeles y futuro miembro del Salón de la Fama, Clayton Kershaw, está listo para cambiar su guante por los auriculares. Según informes recientes de Sports Rapport y medios especializados como Front Office Sports, el zurdo texano se encuentra en la fase final de negociaciones para unirse al equipo de análisis de la MLB en NBC para la temporada 2026.

El regreso de un gigante a la televisión nacional

Este movimiento coincide con el ambicioso regreso de NBC Sports al béisbol de Grandes Ligas. Bajo un nuevo acuerdo de derechos de tres años que inicia precisamente este 2026, la cadena se convertirá en el hogar de "Sunday Night Baseball" y de la primera ronda de los playoffs a través de sus plataformas de NBC y Peacock.

Se espera que Kershaw no solo aporte su prestigio, sino también un análisis técnico profundo que ya ha dejado ver en breves apariciones como invitado en transmisiones locales. Su debut oficial frente a las cámaras está previsto para el arranque de la Temporada Regular 2026, donde se especializará en el desglose de estrategias de pitcheo, un área que dominó durante casi dos décadas.

Un retiro con final de película

La transición de Kershaw a los medios llega apenas meses después de cerrar una de las carreras más brillantes en la historia del deporte. Tras defender la franela de los Los Ángeles Dodgers de forma ininterrumpida entre 2008 y 2025, el zurdo se retiró con un palmarés envidiable:

Final soñado: Se retiró oficialmente tras la temporada 2025, coronándose campeón de la Serie Mundial con los Dodgers (su tercer anillo).

Hitos históricos: Terminó su trayectoria con 223 victorias , una efectividad de 2.53 y superando la barrera de los 3,000 ponches .

Legado: 3 premios Cy Young, un MVP (2014) y 11 selecciones al Juego de Estrellas.

Aunque su compromiso con la televisión es inminente, los aficionados tendrán una última oportunidad de ver a Kershaw en el diamante. El zurdo ha confirmado su participación con el Team USA para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde se espera que actúe como relevista antes de dedicarse de lleno a su nueva faceta como analista estrella.