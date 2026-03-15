Deco rompe el silencio sobre si el Barcelona hará un fichaje "bomba"

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En el marco de una jornada institucional histórica en las instalaciones del club, el director deportivo del FC Barcelona, Deco, ofreció declaraciones reveladoras durante la ceremonia de votación para elegir al nuevo presidente de la entidad.

Al ser consultado por la prensa sobre la posibilidad de incorporar una "bomba" o un fichaje de renombre para la próxima temporada, el directivo portugués fue tajante y pragmático, priorizando la estabilidad del bloque actual sobre las inversiones faraónicas.

Frente a la expectativa de la afición por caras nuevas, Deco dejó clara la postura de la dirección deportiva, "La idea es intentar no vender y ajustar la plantilla. El club está en una dinámica positiva", afirmó.

Quieren mantener la dinámica

La negativa a realizar gastos excesivos en el próximo mercado de fichajes responde a tres pilares fundamentales que han devuelto una gran versión del Barça en la élite europea.

En primer lugar, la confianza ciega en los jóvenes de la "Masia" ha dado frutos inmediatos, permitiendo al equipo competir al máximo nivel sin acudir al mercado.

Por su parte, el rendimiento estelar de figuras que ya están en la plantilla ha minimizado la necesidad de buscar "cracks" fuera. Raphinha, con su reciente hat-trick, Lamine Yamal de estrella y Pedri, como director de orquesta, son los pilares del proyecto.

Asimismo, tras años de ajustes, la prioridad es mantener la masa salarial bajo control y no comprometer la "dinámica positiva" que atraviesa la institución.

Las palabras de Deco suponen un espaldarazo para el actual vestuario. El mensaje es que el club cree en lo que tiene. En lugar de buscar soluciones externas, el Barcelona se centrará en retener a sus estrellas y pulir los detalles de una plantilla que, bajo el mando de Hansi Flick, ha recuperado la voracidad goleadora y el respeto continental.