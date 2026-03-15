LaLiga: El Barcelona brilla en una noche mágica de Raphinha

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El Spotify Camp Nou volvió a ser testigo de una exhibición de fútbol total. El FC Barcelona de Hansi Flick no tuvo piedad ante el Sevilla, despachándolo con un contundente 5-2 que reafirma su dominio absoluto en LaLiga y envía un mensaje de advertencia a toda Europa.

Con este resultado, los azulgranas recuperan la ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid en la cima de la clasificación, devolviendo la tranquilidad al entorno culé tras la presión ejercida por los blancos en la jornada.

Raphinha, el dueño de la noche

La figura indiscutible del encuentro fue Raphinha. El brasileño, que atraviesa el mejor momento de su carrera, firmó un hat-trick espectacular que combinó potencia, desmarque y una definición letal en la vía de los penales (dos tantos llegaron desde los once pasos). Su liderazgo en el campo fue el motor de un equipo que nunca bajó las revoluciones.

La fiesta goleadora la completaron Dani Olmo y João Cancelo. Por el lado del Sevilla, los goles fueron obra de Joaquín Martínez "Oso" y de Djibril Sow, en el final de cada tiempo.

Lucharán por el pase en Champions

Ahora bien, más allá de los tres puntos ligueros, esta victoria sirve como una inyección de moral inmejorable para el próximo gran reto. El Barcelona llega con "sangre en el ojo" y una confianza por las nubes para encarar el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Newcastle.

La serie ante las "Urracas" se encuentra empatada 1-1. Con el nivel mostrado hoy y la solidez del sistema de Hansi Flick, el Camp Nou se prepara para otra noche mágica que defina el pase a los cuartos de final.