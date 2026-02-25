Raphinha confía en la remontada del Barcelona en Copa del Rey

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona se enfrenta a una de sus noches más desafiantes en el Spotify Camp Nou. Tras el contundente 0-4 sufrido ante el Atlético de Madrid en el partido de ida, la épica es la única vía para alcanzar la final de la Copa del Rey.

En la previa de este choque crucial, el extremo brasileño Raphinha ha tomado la palabra para transmitir un mensaje de fe y unidad. El atacante no se esconde ante la magnitud del resultado y apela al espíritu competitivo del club para dar la vuelta a la eliminatoria.

Unión en el vestuario

Más allá de lo táctico, Raphinha quiso poner en valor la salud emocional del grupo, factor que considera determinante para afrontar momentos de crisis como el actual.

"Este vestuario es muy lindo, la gente se quiere. Somos como una familia. Estamos más tiempo aquí que con nuestras familias. Hay amistad verdadera. Tantos éxitos es fruto de eso también", confesó el ex Leeds United.

Asimismo, explicó que ve "algo muy bonito, que todos intentamos estar juntos, cada uno tiene sus amistades más próximas, pero nadie excluye a nadie: veteranos hablamos con jóvenes, extranjeros con los de la casa...".

La remontada no es imposible

"Estamos confiados en hacer un buen partido ante el Atlético, hay que empezar por ahí, porque si no lo haces, estás lejos de la remontada. Si hay un equipo que puede remontar somos nosotros, siempre respetando al rival. Será difícil, pero lo intentaremos", afirmó con rotundidad.

La moneda está en el aire. Con un vestuario que se autodefine como una familia y un líder motivado como Raphinha, el barcelonismo espera que la noche de Copa sea recordada como otra página dorada de remontadas en Cataluña.

Dicho compromiso se celebrará el próximo martes 3 de marzo a las 4:00 PM (hora de Venezuela) en el Spotify Camp Nou.