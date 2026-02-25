Gilberto Correa anuncia que se casa a sus 83 años: “¡Seguimos adelante!”

Suscríbete a nuestros canales

El animador venezolano, Gilberto Correa, reconocido como una de las voces más emblemáticas de la televisión en habla hispana, celebró el 24 de febrero sus 83 años de vida lleno de alegría, recuerdos y una inesperada noticia que conmovió a sus seguidores.

En redes sociales, el veterano presentador compartió con emoción que en esta nueva etapa decidió dar un paso importante en su vida y se casará por sexta vez, en esta oportunidad, con una mujer que conoce desde hace muchos años, tal como describió.

La pedida de mano de Gilberto Correa

En un video colgado en Instagram, el zuliano mostró el momento en el que le coloca el anillo a su pareja, sellando así un compromiso que llenó a todos de alegría. El post estuvo acompañado con una emotiva dedicatoria para la afortunada.

“Después de varios años de conocernos, de compartir silencios y alegrías, hoy le he pedido matrimonio a una mujer espectacular, que me ha devuelto la ilusión”, expresó Correa en su cuenta personal.

Finalmente reflexionó: “La vida es un aprendizaje constante y el amor no tiene edad. Dicen que no hay quinto malo, ¡pero yo prefiero decir que a la sexta es la vencida! Gracias por tanto cariño siempre. ¡Seguimos adelante!”.

La noticia no solo celebró una nueva vuelta al sol del animador sino también el inicio de una nueva aventura sentimental que muchos consideran un acto valiente y romántico a sus 83 años. Hasta el momento se desconoce la identidad de su prometida.

Los matrimonios de Gilberto Correa

A lo largo de su vida, Correa ha estado en varias uniones sentimentales que han trascendido en la vida pública. El animador ha pasado por cinco matrimonios oficiales antes de anunciar su sexto compromiso.

Claudia Spangher fue su primera esposa. Luego, estuvo con María Eugenia Mary, con quien compartió etapa importante de su vida y, fruto de su amor, nació Karina Correa, quien acompañó a su padre en un duro procedimiento legal hace unos años.

Raquel Lares también fue pareja sentimental de Gilberto y, dentro del matrimonio nació Carlos Enrique que, en la actualidad tiene fuerte presencia en las redes sociales.

Con Ysabel Sanabria solo estuvo dos años, mientras que, Diana Núñez fue su última esposa, ambos tuvieron una relación que, según declaraciones posteriores, terminó de mutuo acuerdo pese a haber sido una unión sólida.