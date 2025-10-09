Gilberto Correa se reencontró con una figura muy querida y respetada

Suscríbete a nuestros canales

El conductor venezolano Gilberto Correa vivió hace días momentos de mucha unión y diversión, al lado de la gran bailarina y coreógrafa Mery Cortez. Ambos estuvieron presentes en la celebración aniversario de “Sábado en la noche”.

Dos leyendas unidas

Las cámaras captaron el momento que el conductor de “Súper Sábado Sensacional” y la coreógrafa por años del Miss Venezuela, estuvieron en primera fila disfrutando del talento del cantante Joseph Amado.

En el video Cortez sostiene la mano de su amiga, moviéndose con gran soltura. Mientras que Gilberto estaba muy sonriente disfrutando del espectáculo.

La venezolana, Licenciada en Coreógrafa y directora de Mery Cortez Academia, se mostró muy activa en la celebración, luciendo radiante con camisa y pantalón de brillo, junto a su característico cabello rojo.

Diversión en Gilberto

Aunque es de conocimiento público que Correa, padece de Parkinson, una enfermedad que afecta su parte motora, no fue un impedimento para que se moviera con gran felicidad junto a su amiga.

El locutor y periodista llevó con tranquilidad su bastón.