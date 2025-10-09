Farándula

Gilberto Correa se reencontró con una figura muy querida y respetada

El locutor se mostró muy feliz al lado de una gran amiga, que lo ha acompañado en momentos importantes de su vida

Elvis González
Jueves, 09 de octubre de 2025 a las 07:40 pm
Gilberto Correa se reencontró con una figura muy querida y respetada
Gilberto Correa / Cortesía
El conductor venezolano Gilberto Correa vivió hace días momentos de mucha unión y diversión, al lado de la gran bailarina y coreógrafa Mery Cortez. Ambos estuvieron presentes en la celebración aniversario de “Sábado en la noche”.

Dos leyendas unidas

Las cámaras captaron el momento que el conductor de “Súper Sábado Sensacional” y la coreógrafa por años del Miss Venezuela, estuvieron en primera fila disfrutando del talento del cantante Joseph Amado.

En el video Cortez sostiene la mano de su amiga, moviéndose con gran soltura. Mientras que Gilberto estaba muy sonriente disfrutando del espectáculo.

La venezolana, Licenciada en Coreógrafa y directora de Mery Cortez Academia, se mostró muy activa en la celebración, luciendo radiante con camisa y pantalón de brillo, junto a su característico cabello rojo.

Diversión en Gilberto

Aunque es de conocimiento público que Correa, padece de Parkinson, una enfermedad que afecta su parte motora, no fue un impedimento para que se moviera con gran felicidad junto a su amiga.

El locutor y periodista llevó con tranquilidad su bastón.

 

