Lo que todos esperan: Te revelamos a esta hora a los ejemplares con más fortaleza en La Rinconada

La reunión número 39, está pautada para este domingo 12 de octubre, con un total de 12 competencias con dos pruebas selectivas, a partir de la 1:00 de la tarde, en las instalaciones del hipódromo La Rinconada.

Kalsa: Esta yegua tresañera logró tres segundos lugares y un quinto lugar. En esta oportunidad sube 200 metros para la cuarta válida del 5y6 Nacional. Repite en la monta del aprendiz Leomar Sangronis.

Fleet Street (USA): Es la única yegua importada que va a retar a los machos, en el Clásico Virgilio Decán (GI) y es la más cotizada. Su jinete habitual Jhonathan Aray la conoce muy bien y está acreditada como la principal opción para logra una buena actuación y hasta podría llevarse el triunfo.

Forever Seeker (USA): Debuta en el principal óvalo venezolano. La monta del profesional Jhonathan Aray será el factor fundamental para el recorrido de los 1.300 metros de la carrera de los acumulados (sexta válida). Asimismo, este zaino de tres años, posee un pedigree totalmente ganador y de lujo, pues su madre Forever Unbridled es ganadora de la Breeders’ Cup Distaff (G1). Por tanto, el estadounidense Forever Seeker lo acredita como la opción principal para su debut. Suerte para todas las conexiones.

Jugada larga: La Rinconada

Esta información sirve para aquellos aficionados que buscan jugar más allá de los ganadores. Una de los que gusta para este tipo de jugada es la yegua norteamericana Above The Sky que participa en la tercera competencia, que es para el lote de yeguas nacionales e importadas de tres a cinco años, ganadoras de tres carreras (a excepción de carreras de reclamo), y que para esta ocasión contará nuevamente con la monta de Francisco Quevedo.