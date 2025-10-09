Alerta: En la segunda válida para el 5y6 hay un ejemplar que se destacó con un ajuste contenido

El domingo 12 octubre, es la trigésima novena reunión del tercer meeting, a realizarse en el hipódromo La Rinconada, con la cartelera de 12 interesantes carreras que incluyen dos eventos selectivos de grado: Ezequiel Zamora (GIII) y Virgilio Decán (GI), ambas en distancia de 1.200 metros.
La octava carrera, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional, es para caballos nacionales e importados de 6 y más años, ganadoras de dos y tres carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros, pautada para las 3:55 de la tarde.
Mateo of Boston (número 11) es uno de los participantes para esta prueba válida, es conducido por el efectivo jinete aprendiz Winder Véliz y preparado por Rubén Lanz para los colores del Stud La Milagrosa I.
Su última actuación fue el día 28 de septiembre en el óvalo de Coche, donde llegó quinto a 3 3/4 cuerpos del triunfador Bucare para este mismo tiro de 1.200 metros.
El conducido por Véliz ajustó este miércoles 08 de octubre, 44’'1’’para 600 metros en pelo, contenido todo el trayecto, publicado por la hoja de ajuste de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).
- Premiado: Ejemplar que reaparece luego de 49 días sin correr. Lleva a Jaime Lugo Jr., en la conducción y se espera que tenga una buena actuación y ojo con este caballo porque podría buscar una nueva victoria. No lo olviden para las combinaciones
- My Five Mate: Ahora pasa a las manos del entrenador Manuel Vielma y también vuelve con Johan Aranguren sobre los estribos. La actuación de este ejemplar definirá su potencial en está válida. Anótenlo para sellar el cuadro.