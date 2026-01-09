Carolina Herrera cumplió 87 años: Un estilo de belleza único en el mundo

Suscríbete a nuestros canales

La diseñadora y empresaria venezolana Carolina Herrera, cumplió 87. Una celebración grande para una de las figuras más influyentes de la moda latinoamericana, con un estilo único que hasta la fecha se mantiene con su casa de moda en Nueva York.

Festejando a una reina

Cómo cada año familiares, amigos y expertos en belleza, celebraron la vuelta al sol de la caraqueña, resaltando en videos e imágenes del increíble legado que tiene, como dama de sociedad y creadora de prendas únicas.

Su familia, su mayor pilar y fuerza, no dudaron en escribir mensajes de felicitaciones y pidiendo salud, para seguir viviendo momentos únicos.

Recordemos que en el 2025 Carolina vivió un fuerte dolor por la muerte de su esposo, compañero y amigo, Reinaldo Herrera.

“Feliz cumpleaños, Carolina Herrera. Un homenaje a su visión perdurable. El estilo no se trata de tendencias, se trata de actitud”, escribió su casa de moda, en con foto de ella joven.