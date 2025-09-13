Astrid Carolina Herrera se sinceró y reveló el mayor miedo de su vida

Suscríbete a nuestros canales

La belleza de la actriz y Miss Mundo 1984 Astrid Carolina Herrera, impone seguridad, respeto y mucho talento que ha derrochado en grandes telenovelas como “La mujer de Judas”. Sin embargo, en la vida de la artista existe un miedo, el cual compartió hace algunos meses en el programa “Portadas al Día”, de Venevisión.

La Miss Miranda 1984 se conmovió al abrir su corazón y confesar su temor más grande en la vida, es que partir de este mundo sin haber formado a su única hija Miranda Carolina, una hermosa niña que llegó al en el 2014, cuando Astrid tenía 50 años.

Lágrimas

Mariela Celis y José Andrés Padrón quedaron impresionados con la respuesta de Herrera, quien se conmovió hasta las lágrimas por solo pensar dejar a esa bella pequeñita que ha criado con amor, dedicación, valores y mucho respeto, siendo madre soltera.

“Faltarle a Miranda antes de que este formada. Después que crezca y se gradúa no imparta, pero ahorita no. Es un miedo que yo tengo”, expresó muy conmovida la actriz, quien hoy sigue derrochando talento en piezas teatrales.

Los conductores no dudaron en abrazarla y darle mucho amor, en especial Mariela Celis, quien resaltó el cariño y lo buena madre que es con su única retoña.

Amor de madre e hija

A través de su perfil de Instagram, Astrid Carolina siempre comparte imágenes y videos de momentos especiales con Miranda, en especial un acto del colegio ocurrido hace semanas, cuando la pequeña llevó la banda original que ganó su progenitora en el Miss Mundo, en el Royal Albert de Londres.

Internautas quedaron conmovidos con las palabras de la criolla, al punto de muchas madres escribieron que comparten el mismo miedo, de dejar a sus hijos antes de verlos formados y listos para enfrentarse a la vida.