Catherine Fulop expone conflicto y distanciamiento con Gabriela Sabatini

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y modelo venezolana Catherine Fulop, habló del distanciamiento que enfrenta su esposo Osvaldo Sabatini con su hermana Gabriela Sabatini. En un encuentro con los medios, la criolla comentó que para su pareja, representa un dolor muy grande el no tener contacto con la extenista argentina.

Catherine habla del distanciamiento

Un periodista del programa Infama, le preguntó a Catherine sobre el regreso de Gabriela a Argentina para Navidad, noticia que la dejó impactada ya que no sabía que la exdeportista estaba en el país.

“Ella está acá, me entero, Gracias, me estoy enterando por vos. La verdad es que de algunas cuestiones prefiero no hablar porque a Ova lo pone tan triste, muy triste. Y yo lo amo tanto a él, y la verdad que no merece estar tan apagado, tan mal”, indicó.

En este sentido, Fulop destacó que junto a sus dos hijos Oriana y Tiziana, han sido de gran apoyo para poder ayudar a Osvaldo en superar la complicada relación con Gabriela.

Sin tapujos y sin filtros, la venezolana dijo que no sabía si le correspondía terminar el conflicto que ambos hermanos tienen y que los llevan a tanto distanciamiento, que la prensa argentina casi siempre reseña.

Hermanos Sabatini en conflicto

Según información recogida en diversos medios argentinos, el distanciamiento de los hermanos data desde que su madre presentaba problemas de salud, mientras Ova y Catherine se quedaron en Argentina para ayudarla, la extenista profesional de 55 años, vivía en el exterior.

Dicen que el momento hizo despertar reproches por parte de Ova Sabatini, lo que impactó con el tiempo cuando tomaron distancia y llevar un vínculo casi roto por completo. También se dice que Gabriela no asistió a la boda de Oriana su sobrina, con el futbolista argentino Paulo Dybala.

Sin embargo, todo es especulaciones en la prensa, ya que nunca los hermanos han dado detalles concretos sobre qué ocurrió entre ambos.