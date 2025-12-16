Esposo de Catherine Fulop desata mensajes tras exponerla públicamente

Suscríbete a nuestros canales

La actriz, modelo y exreina de belleza venezolana Catherine Fulop, lleva años de relación con Osvaldo Sabatini, este conoce muy bien a su esposa. En una reciente entrevista, el hombre dejó en evidencia la mala memoria que tiene la eterna “Abigail”.

Gracioso momento

Ova comentó de un viaje que tuvo la criolla a Japón, una travesía que duro nada más y nada menos que 45 horas.

Con emoción y mucha complicidad, el actor contó que Catherine le había dicho que debía esperar por unas horas para llegar a la puerta de embarque que la llevaría de Estambul a Tokio, pero se le olvidó por completo.

“Ella tenía dos horas de espera, y le digo que preguntara cuando tardaba del VIP a la puerta de embarque, eran solo 15 minutos. Al saber le dije que saliera una hora antes, para que fuese con tiempo. Al rato me llamó para decirme que la puerta de embarque estaba cerrada, se habían ido”, comentó Ova.

El conductor quedó muerto de la risa con la historia, y le preguntó directamente a Catherine que había pasado.

Respuesta de la venezolana

Con la energía, autenticidad y carisma que siempre la ha caracterizado, la exreina de belleza respondió: “Es que no me tienen paciencia”.

Su respuesta causó risas en el público, demostrando el cariño, amor y respeto que le tiene Sabatini, con quien ha pasado los años más felices de su vida.

Juntos han creado un sólido hogar con sus hijas Tiziana Sabatini y Oriana Sabatini, está última se encuentra en la dulce espera de su primer hijo con el futbolista argentino Paulo Dybala.