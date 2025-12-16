LVBP: Bravos de Margarita no baja la guardia y trabaja por el campeonato

Suscríbete a nuestros canales

A falta de siete juegos para culminar con sus compromisos de la ronda regular, los Bravos de Margarita se alzan como el mejor equipo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en este preciso momento. Los dirigidos por Henry Blanco han mostrado solidez y buen beisbol en las últimas semanas, lo que los ha convertido en una divisa difícil de batir.

Los insulares ha ganado siete de sus últimos 10 compromisos disputados, y ya aseguraron que, en el peor de los casos, jugarán para .500. Sin embargo, las aspiraciones de la novena son mucho más grandes que eso.

En la previa al duelo en el que derrotaron 3-2 a Leones del Caracas en el Monumental este 15 de diciembre, Meridiano pudo conversar con José Manuel Fernández, gerente deportivo de Bravos, quien dio su balance de lo que ha sido el año hasta ahora, y además recalcó que el trabajo está lejos de terminar para ellos.

Bravos va por el título

Y es que, en efecto, Bravos se encuentra en una buena posición actualmente, pero José Manuel Fernández mantiene los pies en la tierra. "Hasta ahora es un balance positivo, pero sin garantía de nada. Creo que estamos ante la temporada más pareja de la historia desde que la liga pasó a ocho equipos. El que se descuida dos o tres días, baja unos peldaños. El hecho de que estemos de primeros en este momento no significa nada", resaltó.

Además, el directivo habló también del equilibrio que han mostrado, lo que sin duda ha sido importante para el buen desempeño hasta ahora. "Una de las claves es que, a diferencia de otros equipos que tienen una nómina más profunda, nosotros hemos mantenido el mismo núcleo desde el principio. En cuanto a resultados, hemos sido efectivos en momentos importantes, ganando juegos en los que hemos estado a un out de perder. Hemos marcado diferencia en esos detalles", detalló.

Finalmente, José Manuel Fernández avisó que Bravos sigue activo en el mercado, y no escatimarán para reforzar el roster si existe la posibilidad. "Sería irresponsable decirte que estamos tranquilos. Aquí uno está en alerta 24/7. El mercado finaliza este miércoles 17, ahí estaremos alerta a ver qué podemos hacer. No puedo garantizar si va a venir alguien, pero sí puedo decir que estamos revisando todo para ver en qué podemos mejorar en estos juegos que nos quedan", sentenció.