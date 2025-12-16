Final de la NBA Cup: Knicks vs Spurs | ¿Alto Score con el regreso de Wembanyama?

Suscríbete a nuestros canales

La final de la NBA Cup enfrenta a los New York Knicks contra los San Antonio Spurs en un duelo que promete un alto potencial ofensivo. Aunque los Knicks llegan con la etiqueta de ser un equipo más experimentado y con una defensa de élite, la recuperación de la estrella de los Spurs, Victor Wembanyama, inyecta una gran dosis de imprevisibilidad y talento al enfrentamiento.

New York Knicks: Eficiencia y defensa de élite

Los dirigidos por Mike Brown llegan a la final tras superar a Orlando (132-120) en la semifinal, demostrando una notable eficacia en ataque a pesar de tener uno de los ritmos más bajos del torneo (26º). Su fortaleza radica en el tiro de larga distancia (37.8% de acierto) y una defensa considerada de élite, con un promedio de +8.8 puntos de ventaja entre los puntos anotados y concedidos.

Sin embargo, el retorno de Victor Wembanyama a la cancha representa un desafío mayúsculo para la defensa de los Knicks, especialmente bajo el aro, donde el pívot francés podría generar problemas. Los Knicks han ganado 14 de sus últimos 15 partidos en casa.

San Antonio Spurs: Talento en velocidad y el factor Wembanyama

Los San Antonio Spurs se han mostrado estables, logrando victorias clave incluso sin su estrella, como el triunfo 132-119 sobre los Lakers. Su reciente victoria contra el campeón Oklahoma (111-109), con una actuación espectacular de Wembanyama, confirma que el pívot estará listo para la final.

Los Spurs no tienen problemas en jugar a alta velocidad. Con bases como Fox, se esperan penetraciones rápidas y triples veloces, lo que influirá en el ritmo del juego. En esta final, el potencial de ataque de ambos equipos sugiere un partido dinámico.

Predicción de MeridianoBet: Alta puntuación en la final

El análisis histórico (H2H) muestra que el promedio de puntos totales es de 209.14. No obstante, las estadísticas de la temporada actual y las tendencias recientes indican una mayor productividad: el promedio total en el torneo para ambos supera los 229 puntos.

Considerando el potencial ofensivo de ambos, la capacidad de los Spurs para anotar en velocidad y la probabilidad de un cierre prolongado con tiros libres en una final, se espera que el marcador final sea alto. Nuestra redacción sugiere prestar atención al Total puntos Más de 233.5 (-128).

