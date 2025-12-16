Kylian Mbappé gana juicio a PSG y deberá pagarle 60 millones por impagos

Suscríbete a nuestros canales

Kylian Mbappé consolidó su brillante presentación en la presente temporada y no precisamente lo hace dentro del campo. El delantero francés ha ganado el juicio contra el Paris Saint-Germain, su antiguo club, y el juez ha fallado a favor del jugador.

Un tribunal laboral de París ordenó este martes 16 de diciembre al conjunto parisino pagar al atacante un total de 60 millones de euros correspondientes a salarios y primas impagos, de acuerdo con el informe RMC. La decisión supone un desenlace parcial a uno de los conflictos más tensos del fútbol francés, que se prolongó durante varios meses.

El fallo llega tras una prolongada disputa entre el club parisino y su exestrella, marcando un punto clave en el enfrentamiento legal entre ambas partes. Aunque el caso no queda completamente cerrado, la resolución representa un golpe significativo para el PSG y un respaldo a las reclamaciones del jugador.

PSG debe pagar 60 millones de euros a Mbappé

Durante su disputa con el PSG, el capitán de la selección de Francia que los pagos de abril, mayo y junio de ese año nunca se realizaron, pese a estar estipulados en su contrato. En el caso, los jueces fallaron a favor de Mbappé, concluyendo con el equipo no le pagó tres meses de salario y, además, de una bonificación en su anterior contrato con el club galo.

La abogada de Mbappé, Frederique Cassereau, celebró el triunfo de su cliente en el tribunal y y lo describió como un resultado previsible según la legislación laboral francesa. Asimismo, comentó que las pagos y las primas estipuladas en el contrato deben pagarse íntegramente.