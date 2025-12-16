Florentino Pérez lanza contundente dardo al Barcelona sobre "Caso Negreira"

Suscríbete a nuestros canales

Aunque el Real Madrid venció en su compromiso más reciente por La Liga, pero su actual situación no es la más favorable en esta primera mitad de la temporada, donde son escoltas en la competición local y perdieron en su desafío más reciente en la UEFA Champions League. Con motivo de la Navidad, Florentino Pérez da dado su discurso en su encuentro navideño con los medios de comunicación y ha tenido al Barcelona entre sus palabras.

El presidente de los merengues pidió públicamente “justicia” en relación con el conocido ‘Caso Negreira’ durante su discurso en el mencionado encuentro navideño, remarcando la importancia del asunto y su impacto directo en la credibilidad del fútbol español.

En su intervención, el mandatorio expresó no entender la pasividad mostrada por LaLiga ante una situación que considera de extrema gravedad. Asimismo, señaló que, ante hechos de esta magnitud, no es aceptable la falta de respuestas claras ni de acciones contundentes por parte de los organismos responsables.

Florentino Pérez se va con todo contra Barcelona

El dirigente de la Casa Blanca mostró su preocupación sobre las decisiones que han tomado los árbitros contra el club en los últimos partidos, recordando el "Caso Negreira", considerándolo como el "mayor escándalo de la historia del fútbol".