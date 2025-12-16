Real Madrid y las preguntas que incomodaron a Laporta

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid es el único club personado en el Caso Negreira donde el FC Barcelona está siendo imputado. El equipo blanco aprovechó su momento en el juzgado para realizar 12 preguntas a Joan Laporta; las mismas dejaron en jaque al presidente del club blaugrana.

En las últimas horas se filtraron videos de las respuestas de Laporta a las 12 preguntas que el club merengue realizó. Se vivió un momento de tensión porque el presidente del Barca no logró responder con claridad; de hecho, dio la sensación de no poder responder a muchas sobre los pagos en el Caso Negreira.

Entre las preguntas que realizó el abogado del Real Madrid destacan: Los pagos, los informes arbitrales y los aumentos que realizó Joan Laporta a Enrique Negreira en su mandato. Preguntas que incomodaron al presidente del club, de hecho, se cree que la imagen del Barca quedó muy mal tras estas declaraciones.

Las 12 preguntas que dejaron en jaque a Joan Laporta por el Caso Negreira

Joan Laporta es un testigo importante del Caso Negreira porque fue presidente en dos periodos del FC Barcelona. El dirigente aumentó los pagos a Enrique Negreira (vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros) en un 800%, pasando de menos de 100 mil euros a 700 mil euros.

En esa línea, Juan Luis Martín de Pozuelo el abogado del Real Madrid realizó 12 preguntas de interés no solo para el club blanco; sino además, para esclarecer el Caso Negreira, conocer la verdad de la situación y por ende limpiar la imagen del fútbol español.

Las 12 preguntas a Joan Laporta:

1- Primera etapa no me ha quedado claro. "¿Le llegaron a informar de que existían estos pagos a empresas relacionadas con el señor Enríquez Negreira?"

2- "¿Usted fue consciente, conoció o se lo explicaron?"

3- "Mi pregunta concreta es ¿quién decide ese tipo de aumento?"

4- "¿Era una información que conocía la junta directiva?"

5- "Que el FC Barcelona estaba haciendo pagos a empresas vinculadas al vicepresidente del CTA, ¿cómo se podía conocer?"

6- "¿Cuántas contrataciones verbales, por importes de magnitudes de 500.000 euros, tiene el FC Barcelona o hace el FC Barcelona?"

7 y 8- "Le voy a preguntar precisamente por dos facturas de su etapa"

9- "En la temporada 2008-2009 el señor Javier Enríquez estaba entrenando en el Fenerbahçe. ¿Pudo elaborar los informes siendo asistente del Fenerbahçe?"

10- "Pregunto por el señor Carles Naval. El señor Carles Naval, ¿es el delegado, no? ¿Es el que encontró o tenía depositados los 647 informes que han aparecido?"

11- "¿Ha llegado a algún tipo de conclusión ya con que esa contratación no se hiciera de manera directa, sino que una tercera persona a través de sus empresas remansara o recibiera cantidades que suman un millón de euros?"

12- "Si el FC Barcelona ha analizado y las empresas del señor Contreras prestaron unos servicios realmente. Y en el caso de que no lo hayan prestado. ¿Le han reclamado a esas sociedades?"