La hija de propietario que usó el inglés para garantizar la victoria de Katie Davis en La Rinconada

La jornada de cierre en el Hipódromo La Rinconada se celebró con un programa espectacular que totalizó 13 competencias. La cartelera hípica incluyó diez pruebas selectivas, de las cuales nueve ostentaron el estatus de Grado Uno, además de una Copa.

Récord Histórico en el 5y6: La Rincoanda

El popular juego del 5y6 volvió a brillar, cerrando la temporada con un nuevo monto récord que alcanzó la cifra de Bs 272.742.500,00. Este impresionante resultado marca la próxima meta que el hipismo nacional busca superar al momento en que se reanuden las carreras en enero del 2026.

Katie Davis: Figura Internacional en el Jockey Challenge

Entre las figuras invitadas para la primera edición del Jockey Challenge 5y6 figuró la jinete estadounidense Katie Davis. Tras un sorteo previo, la jocketa aseguró un total de seis montas a lo largo de la jornada.

Davis concretó dos victorias en el día. Una de ellas ocurrió en la séptima carrera, la primera válida del loto hípico. Esta prueba especial reunió a ejemplares nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, en un recorrido de 1.400 metros con un premio de $26.000 a repartir.

La Anécdota de la Tarde: Una Traducción de Éxito

El momento más anecdótico de la tarde sucedió justo antes de la carrera, en el momento en que el entrenador Parilli Araujo debía girar las instrucciones finales a Davis. Dada la necesidad de comunicarse en inglés con la jocketa, surgió una dificultad inesperada.

Fue allí donde Antonella Viola, hija de uno de los copropietarios del ejemplar (el señor Cristian Viola), tomó el control de la situación. Antonella, amante de los caballos, practicante de equitación y estudiante de derecho, escuchó las indicaciones técnicas de Parilli Araujo e inmediatamente se encargó de traducir el mensaje a la jinete en perfecto inglés.

Foto: Ana Rivas

Gracias a esta oportuna intervención, Katie Davis cumplió a cabalidad las instrucciones, lo que resultó en una fácil victoria para el ejemplar.

Mucho camino por delante: Silk Eyes

Este ejemplar, desde su arribo a La Rinconada, mostró su calidad con solo tres actuaciones: dos segundos y un primer lugar. El purasangre corre para la sociedad Transformers-MarcoAntonio. Dada la facilidad de su última victoria y el tiempo de 86 que agenció para el recorrido, se convierte en una figura clave para el año 2026. Solo resta desear vida y salud para el zaino.