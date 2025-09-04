Los datos detrás de la historia: Lo que no sabías de los meetings en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El primer meeting de 2025 terminó el 31 de agosto de 2025 culmino con la celebración de 12 interesantes competencias sin pruebas selectivas ni de grado, pero el 5y6 nacional destacó una vez más con monto récord en su recaudación en el Hipódromo Internacional La Rinconada. Carlos Luis Uzcátegui, por los entrenadores, y Jaime "Pocho" Lugo., por los jinetes, fueron los ganadores.

Aquí están, uno a uno, todos los ganadores de los meetings en La Rinconada desde que se creó esta modalidad.

¿Cuándo comenzó la modalidad de meetings en La Rinconada?

Tras la llegada del Covid-19 en marzo de 2020, la vida en Venezuela se detuvo. Sin embargo, las carreras de caballos se convirtieron en el primer deporte en reactivarse. A finales de junio de ese mismo año, y gracias a un gran trabajo de las autoridades hípicas, la actividad regresó a La Rinconada, donde se implementó la modalidad de meetings que continúa vigente hasta hoy.

Jinetes Campeones

I del 2020: Robert Capriles.

II del 2020: Carlos Rojas.

I del 2021: Cipriano Gil.

II del 2021: Jefferson Díaz.

III del 2021: Jaime Lugo Jr.

I del 2022: Robert Capriles y Cipriano Gil.

II del 2022: Robert Capriles.

III del 2022: Robert Capriles.

I del 2023: Robert Capriles.

II del 2023: Hemirxon Medina.

III del 2023: Yoelbis González.

I del 2024: José Alejandro Rivero.

II del 2024: Franklin Puello Jr.

III del 2024: Robert Capriles.

I del 2025: Jhonathan Aray.

II del 2025: Jaime "Pocho" Lugo.

Entrenadores campeones

I del 2020: Nelson Castillo.

II del 2020: Nelson Castillo.

I del 2021: Nelson Castillo.

II del 2021: Ramón García Mosquera.

III del 2021: Juan Carlos García.

I del 2022: Juan Carlos García.

II del 2022: Ramón García Mosquera.

III del 2022: Ramón García Mosquera.

I del 2023: Ramón García Mosquera.

II del 2023: Ramón García Mosquera.

III del 2023: Riccardo D’Angelo.

I del 2024: Riccardo D’Angelo.

II del 2024: Ramón García Mosquera.

III del 2024: David Palencia.

I del 2025: Riccardo D'Angelo.

II del 2025: Carlos Luis Uzcátegui