LVBP: Leones del Caracas ya cuentan con su nuevo importado dominicano

Urgidos en grado extremo de lanzadores importados, Leones del Caracas este miércoles incorporó a DJ Johnson y Sammy Tavárez, que fueron inscritos en el róster correspondiente a esta semana. Así lo informó el Departamento de Prensa de la organización.

En lo que se refiere al segundo, nativo de República Dominicana, se incorporó al equipo en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, donde se llevará a cabo el 7mo juego de la serie particular con los Navegantes del Magallanes.

De 27 años, Tavárez inició en el sistema MLB durante 2021, donde estuvo hasta 2023 como parte de las granjas de los Mets de Nueva York, lapso en el que acumuló 78 juegos de 98 entradas, en ellas ponchó a 5.05 y whip de 1.73 más balance de 4 lauros, 4 caídas, 6 salvados, 142 ponches y 106 boletos. Recibió 64 imparables, 4 de ellos jonrones.

Este año lanzó en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) de verano; entre Bravos de León y Tigres de Quintana Roo totalizó 44 entradas de 57 hits, 7 cuadrangulares, 29 ponches, 27 boletos, efectividad en 6.55 y whip de 1.90. Tuvo 2 lauros, 1 caída.