Con tan solo 18 años: Germán Rojas Jr detalla los cinco ejemplares clave que buscarán la victoria en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El joven entrenador, Germán Rojas Jr., aprovechó la oportunidad de conversar con Meridiano Web este miércoles 10 de diciembre, en la pista del hipódromo La Rinconada. Rojas Jr. detalló las condiciones físico-atléticas de sus cinco ejemplares que presenta para la reunión número 48, la cual se disputará este domingo 14 de diciembre.

German Rojas Jr: Entrevista en vivo Reunión 48 La Rinconada

Un saludo entrenador y muchas gracias por la entrevista. Tiene cinco presentados para la reunión 48 y última jornada del tercer meeting. Comienza en la cuarta competencia, con Pontevechio para el vigésimo Clásico Cañonero (GI).

-Este potrillo ha corrido muy bien la mayoría de sus actuaciones, y ha terminado siempre entre los tres primeros lugares. Mantiene unas condiciones excelentes, y esperamos que este ejemplar decida la carrera.

Luego en la quinta del programa, inscribió al dosañero Ponsigué para la milla de la edición 63 del Clásico Comparación (GI) y viene de ganar en su carrera del pasado domingo.

Efectivamente, este potro ganó en su tercera actuación y mantiene buenas condiciones. Acordamos que, si ganaba la carrera del pasado domingo, iría al clásico Comparación, y el plan resultó. Con un poco de suerte, Ponsigue decidirá la carrera.

Su siguiente compromiso será con Copacabana en la primera edición del Clásico Internacional Ramón Alfredo Domínguez (GI), a la altura de la tercera válida para el 5y6 nacional, en distancia de aliento de 1.800 metros.

-Esta yegua es ganador de una carrera y mantiene excelentes condiciones. Si bien este clásico reúne yeguas muy bien fogueadas, mi yegua luce muy bien, y esperamos que decida la selectiva.

En la cuarta válida vas a ensillar a la yegua Bella Zafiro que está en la búsqueda de su primera victoria del año.

-Tuve que retirar a esta yegua en su última competencia, pues lamentablemente no pudo. Para esta carrera válida, se encuentra muy bien y participan varias yeguas importadas que merecen ser respetadas, por lo que Bella Zafiro demuestra gran forma, y espero que ella decida la prueba.

Cierras tus compromisos en la sexta válida para lo que será el primer Clásico Internacional Javier José Castellano (GI) con el ejemplar Zeppelin.

- Zeppelin corrió bien y participó en la Triple Corona. Además, conoce perfectamente la distancia de 1.800 metros. Sabemos que la prueba reúne caballos importados fuertes, pero Zeppelin demuestra una forma extraordinaria, y esperamos que decida la carrera.

Antes de finaliza el trainer envío el siguiente mensaje: Les invito a sellar el 5y6 este domingo y a disfrutar de un buen espectáculo.