MLB: ¿Robert Suárez podría superar el acuerdo de Edwin Díaz con los Dodgers?

El mercado de relevistas de élite en las Grandes Ligas vuelve a tomar protagonismo de cara a la temporada 2026 tras la firma del puertorriqueño Edwin Díaz con los Dodgers de Los Ángeles por tres años a cambio de 69 millones de dólares. Este contrato deja en lo más alto al lanzallamas venezolano, Robert Suárez, que también es agente libre.

Los números de las campañas 2024 y 2025 de estas dos figuras ofrecen un contraste directo sobre rendimiento, durabilidad y valor proyectado. Además, con el reciente acuerdo de Díaz con el conjunto californiano, ha elevado aún más la atención sobre el futuro contractual del derecho criollo.

Mientras Díaz continúa consolidándose como uno de los cerradores más explosivos del béisbol, la producción de Suárez ha sido igualmente sobresaliente, con estadísticas que lo colocan en la élite del bullpen.

Ambos se han convertido en piezas esenciales para sus respectivas organizaciones y referentes de consistencia en un rol tan exigente como todo lo que significa cerrar el del noveno inning en el mejor beisbol del mundo.

Robert Suárez vs. Edwin Díaz - MLB

Los números combinados de 2024 y 2025 muestran que Robert Suárez presenta un WAR de 4.3, superior al 3.5 de Díaz, lo que sugiere un impacto global ligeramente mayor. En cuanto a durabilidad, Suárez acumuló 135 juegos y 134.2 innings, cifras superiores a los 116 juegos y 120 innings del puertorriqueño, un punto clave en la valoración contractual de cualquier relevista en este mercado actual.

En efectividad, Díaz mantiene una ligera ventaja de 2.48 frente al 2.87 de Suárez, además de un ERA+ de 162, claramente por encima del 146 registrado por el venezolano. No obstante, Suárez se impone de manera amplia en el departamento de salvados: 76 contra 48, demostrando mayor responsabilidad en situaciones de cierre, que es lo más importante de sus roles en el montículo.

En dominio del pitcheo, Díaz sobresale con un impresionante 38.4% de ponches, muy por encima del 25.4% de Suárez, aunque también otorga más boletos (41 vs. 32). En ambos casos, se trata de cerradores eficientes, capaces de sostener rendimiento de élite durante dos campañas consecutivas y cuyo futuro sigue estando entre los más prometedores.

Finalmente, con la firma de Díaz como referencia en 23 millones anuales y considerando que Suárez tiene mejores números en WAR, salvados y control, aunque un dominio menor en ponches, su valor de mercado podría ubicarse ligeramente por debajo, pero dentro del mismo rango élite, por lo que no debería extrañar que el venezolano obtenga un acuerdo por encima de los 55 millones de dólares.