Fechas y horarios de Venezuela de las finales del Baseball United

La emoción de Baseball United entra en su etapa decisiva y podrás descubrir al campeón por Meridiano Televisión

Luis Alvarado De Sousa
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 12:26 pm
Mumbai Baseball United / FOTO: Cortesía
Las finales de Baseball United comienzan este 12 de diciembre y podrás disfrutarlas en vivo y en exclusiva junto a los especialistas en deportes.

Fechas y horarios de las finales

  • MID EAST vs MUMBAI. Viernes 12 de diciembre. Antesala 11:45a.m. Inicio 12:00p.m.
  • MUMBAI vs MID EAST. Sábado 13 de diciembre. Antesala 10:45a.m. Inicio 11:00a.m.
  • MUMBAI vs MID EAST. Juego de ser necesario, domingo 14 de diciembre. Antesala 7:45a.m. Inicio 8:00a.m.

Sigue todos los encuentros de las finales del Baseball United, gratis por señal abierta, o también en alta definición en SimplePlus, InterGo, Netuno Go y ABA TV Go. ¡Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes!

