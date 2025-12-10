LVBP

LVBP 2025-2026: Ver en vivo por Meridiano Televisión gratis para Venezuela

La emoción de la LVBP 2025-2026 entra en su etapa decisiva y Meridiano Televisión te trae esta semana dos juegos imperdibles

Por

Meridiano

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 12:18 pm
Bravos de Margarita / FOTO: Cortesía
Por Andrea Matos Viveiros

La LVBP está en la recta final de la temporada regular y solo Meridiano te ofrece los mejores choques. Los fanáticos de la pelota criolla podrán disfrutar gratis, en vivo y en señal abierta, además de la transmisión en streaming a través de meridiano.net/meridianotv. También en HD por Simpleplus, Intergo, Netuno Go y ABA TV Go.

Juegos de la semana

El primero de los encuentros será el miércoles 10 de diciembre, con antesala a las 6:00p.m. Tigres vs. Tiburones se medirán en un duelo que promete. Los Tiburones están al final de la tabla de clasificación, mientras que por ahora Tigres ocupa la tercera casilla.

El segundo choque de la semana será el viernes 12 de diciembre a las 6:30p.m. con la antesala más completa y el playball a las 7:00p.m. Tigres vs. Bravos se medirán en el terreno de juego. Los Bravos intentarán demostrar por qué con los reyes de la clasificación, mientras los Tigres quieren cerrar la semana con una victoria clave que podría influir directamente en la tabla de posiciones.

No te pierdas estos dos juegos decisivos de la LVBP por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

