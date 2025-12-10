Rafael Alemán Jr.: “Nuestro ejemplar tiene la calidad suficiente para decidir esta prueba selectiva en La Rinconada”

Suscríbete a nuestros canales

Otro de los grandes protagonistas que dice presente en la jornada de lujo de este próximo domingo en La Rinconada es el entrenador Rafael Alemán Jr., quien tiene un total de tres compromisos durante la reunión de cierre.

Rafael Alemán Jr.: Meridiano Web La Rinconada Reunión 48

El experimentado preparador mostró mucha atención durante la mañana de ajustes de este miércoles 10 de diciembre. Alemán Jr. supervisó personalmente a los ejemplares que correrán en las pruebas selectivas de la programación dominical, donde vigiló cada detalle de sus aprontes previos a las carreras.

Una vez finalizó la supervisión de cada equino, el entrenador conversó con el equipo de Meridiano Web. Alemán Jr. se mostró muy claro y preciso al evaluar las opciones que tiene en cada una de las carreras pautadas.

En el clásico Balsamino Moreira (GI) el primer presentado es por intermedio de la yegua Luna Llena.

- Esta yegua tiene un rendimiento excelente. La hemos llevado poco a poco. Para esta ocasión, corre en una carrera bastante complicada, pero como siempre decimos, las competencias se corren para ganarlas. Esperamos que este domingo ella cumpla con una buena actuación.

Luego en el primer clásico Sr. Kelvin Álvarez, será el encargado de ensillar al ejemplar Father Heart.

- A este caballo siempre le he tenido altas expectativas. Sabemos que tiene mucha calidad. Participa en una carrera complicada, ya que es un Clásico, pero de verdad anda espectacular en cancha. Me atrevo a decir que decidirá esta carrera. Estén muy pendientes de él.

Compromisos: Meridiano Web Jornada Selectiva 5y6 nacional

Por último, en la Copa Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, cierra con Tank Abbott.

- Nos tocó correr esta Copa porque es la última semana y, además, teníamos tiempo sin correrlo. La intención de inscribirlo es que haga su carrera y diga presente. No lo dejen por fuera de las combinaciones, ya que, para poder ganar hay que correr. Sin embargo, mi mejor carta para la jornada es el ejemplar Father Heart