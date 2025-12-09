Templario vuelve a la pista con la misión de desquitarse en el Clásico Copa De Oro de Hinava

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava) anunció, a través de sus redes sociales, la lista de inscritos para la vigésima quinta jornada de carreras, un evento que pone fin a la temporada 2025.

Este sábado 13 de noviembre, la fanaticada de Hinava contará con un emocionante programa de nueve competencias, cuya prueba central es el Clásico “Copa de Oro”, diseñado para ejemplares de tres años y más.

Detalles del Clásico Copa de Oro: Hinava Carreras

La prueba selectiva se correrá como la tercera carrera del programa.

Participantes: Caballos de 3 y más años.

Distancia: 2.000 metros (distancia de aliento).

Horario: Pautada para las 2:05 de la tarde.

Premio: 20.000 dólares a repartir.

La nómina de participantes la conforman: Templario (con Jhonathan Aray), Roddrick (con Alejandro Briceño), Paprika (con Yoelbis González), El De Valle (con Francisco Quevedo), The Braves (con Robert Vera) y Peterose (con Jaime Lugo).

Análisis de los Candidatos: Un Pronóstico de Lujo

La contienda luce sumamente interesante, con tres ejemplares que destacan en el análisis:

Templario: Las apuestas se inclinan a favor de este ejemplar, que demostró un poderío contundente en su reciente debut en el óvalo de Valencia. Lamentablemente, en su segunda presentación el caballo abandonó la carrera, un hecho que originó la apertura de una averiguación administrativa. Tras 77 días sin correr , el ejemplar regresa a la pista. Con la monta del líder Jhonathan Aray , se presenta como el principal candidato a vencer en la prueba.

Peterose: En segundo lugar, destaca este tordillo de cinco años, pupilo de Carfunjol. Con un historial de siete victorias en 16 actuaciones (16-7), sus resultados hablan por sí solos. Viene de conseguir una victoria fácil en una prueba selectiva en su más reciente salida y repite la conducción de Jaime Lugo.

Paprika: La única yegua en la carrera es Paprika. Esta hija de Quarterback por Hakka en Paddy O’Prado se ve altamente favorecida en el hándicap, ya que solo debe soportar 54 kilos con la conducción de Yoelbis González. La campaña de la pupila de “Carpino” resulta impresionante, sumando 14 triunfos en 20 salidas (20-14).

Ejemplares: Caballo 2024 Selectiva

Dicha competencia en el 2024 resultó en victoria para el ejemplar Moscabado en esa ocasión con el jinete Francisco Quevedo y el entrenamiento de Yondel Calderón, capaz de agenciar tiempo de 130,4 para los 2.000 metros.