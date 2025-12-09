I Clásico Ramón Alfredo Domínguez (GI): Nieta de Scat Daddy lidera la batalla por la gloria

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer en la noche de este lunes 8 de diciembre la lista de ejemplares inscritos para la reunión 48. La jornada contempla la celebración de diez pruebas selectivas, donde destaca el I Clásico Internacional Ramón Alfredo Domínguez (Grado I).

La prestigiosa prueba se correrá el próximo domingo 14 de diciembre de 2025 en el Hipódromo Internacional La Rinconada, reuniendo a yeguas nacionales e importadas de tres años en el exigente recorrido de 1.800 metros.

Homenaje al Primer Hall of Fame Venezolano: Óvalo de Coche Cierre de Lujo

El Clásico Internacional rinde un merecido homenaje a Ramón Alfredo Domínguez, el jockey profesional retirado y primer jinete venezolano exaltado al Salón de la Fama del Hipismo en Estados Unidos.

Domínguez tuvo que cesar su carrera en 2013, luego de sufrir una caída en una competencia en el meeting de Aqueduct. El látigo criollo forjó una carrera de 16 años en Estados Unidos, donde alcanzó casi 5.000 victorias y generó cerca de 200 millones de dólares en ganancias. Nacido en Caracas, el jinete inició su trayectoria en el Hipódromo de Paraguaná a los 16 años, donde estudió la profesión en el Centro de Entrenamientos de María Blanca durante un año.

Análisis de las Favoritas al Clásico G1

La nómina del Clásico Ramón Alfredo Domínguez presenta tres contendientes que sobresalen del grupo, principalmente por la contundencia que mostraron en sus recientes victorias:

Colder Weather (USA): Esta castaña de tres años, hija de Laoban en Paquita Coqueta por Scat Daddy, cuenta con una campaña de seis actuaciones que suman tres triunfos. La pupila de Gabriel Márquez que pertenece al Stud "Los Cotuas" viene de imponerse por un margen de seis cuerpos en su última presentación, justamente en este mismo recorrido.

Guillermina: Yegua propiedad del Stud “San Manuelito”, bajo el entrenamiento de Ismael Martínez. A pesar de que en esta ocasión debe subir 400 metros en la distancia, su pedigrí resulta suficiente para alcanzar el tiro de 1.800 metros y pelear por la victoria.

Princesa Fina: La hija de King Seraf le dio el primer triunfo al joven entrenador Humberto Correia Jr. el pasado mes de octubre, con la monta de Juan Pablo Paoloni. En esta selectiva, el planteamiento de carrera puede variar: la yegua se ubicará colocada en el tren de carrera para luego arrollar con éxito en los metros finales.

Gran Homenaje: La Rinconada 5y6 nacional

La afición hípica disfrutará de diez competencias selectivas, coronadas por un emotivo homenaje a la leyenda Ramón Alfredo Domínguez. Los aficionados esperan con ansias ver qué ejemplar logra grabar su nombre como el primer ganador de este Clásico Internacional, en una cita que sella el calendario de grandes pruebas del hipismo nacional.